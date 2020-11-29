خلية نشاط واستعداد امثل للاستحقاقات المقبلة

كرة نساء سيروان الجديد

بغداد ـ سمير خليل:

مع نسمات التفاؤل التي هبت على الرياضة العراقية بانطلاق الموسم الجديد تبقى كرة القدم تتصدر المشهد الرياضي دائما، وفي خضم هذا النشاط المتنامي تحاول الرياضة النسوية ومنها كرة القدم مقارعة واقعها المرير وتحاول ان تضع بصمة في خارطة النشاط الرياضي، وتكاد كرة القدم النسوية ان تستحوذ على الرياضة النسوية في عموم محافظاتنا ، فريق نادي سيروان الجديد النسوي الكروي اسرة رياضية تعمل كخلية نحل ووفق برنامج علمي لتطوير مهارات لاعبات الفريق مما انعكس على نتائج الفريق خلال الاستحقاقات الكروية.

ويقف خلف هذا الفريق مدرب متمرس تربوي كفء هو الكابتن عباس فرج الذي تحدث عن فريقه واستعداداته للاستحقاقات المقبلة فقال: ٱستحقاقاتنا القادمه هي المشارکە وبقوە في الدوري النسوي الکردستاني الممتاز للصالات والحفاظ علێ لقب بطل الدوري الکردستاني الممتاز للصالات الذي حصلنا عليه الموسم المنصرم، وکذلك المشاركه في الدوري العراقي ووضع بصمتنا في البطولات العراقية القادمه خاصة ونحن نملك خيرة اللاعبات علئ مستوئ العراق، وكانت مشاركتنا في بطولة نجم الكرة العراقية المرحوم احمد راضي النسوية بكرة القدم المصغرة والتي نظمتها جمعية كرة القدم المصغرة في العراق بمشاركة اربع فرق والتي اختتمت في مدينة حلبجة باقليم كردستان ضمن استعداداتنا للاستحقاقات المقبلة وعززنا ذلك بالفوز بلقب تلك البطولة «.