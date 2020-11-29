خلية نشاط واستعداد امثل للاستحقاقات المقبلة

كرة نساء سيروان الجديد
بغداد ـ سمير خليل:
مع نسمات التفاؤل التي هبت على الرياضة العراقية بانطلاق الموسم الجديد تبقى كرة القدم تتصدر المشهد الرياضي دائما، وفي خضم هذا النشاط المتنامي تحاول الرياضة النسوية ومنها كرة القدم مقارعة واقعها المرير وتحاول ان تضع بصمة في خارطة النشاط الرياضي، وتكاد كرة القدم النسوية ان تستحوذ على الرياضة النسوية في عموم محافظاتنا ، فريق نادي سيروان الجديد النسوي الكروي اسرة رياضية تعمل كخلية نحل ووفق برنامج علمي لتطوير مهارات لاعبات الفريق مما انعكس على نتائج الفريق خلال الاستحقاقات الكروية.
ويقف خلف هذا الفريق مدرب متمرس تربوي كفء هو الكابتن عباس فرج الذي تحدث عن فريقه واستعداداته للاستحقاقات المقبلة فقال: ٱستحقاقاتنا القادمه هي المشارکە وبقوە في الدوري النسوي الکردستاني الممتاز للصالات والحفاظ علێ لقب بطل الدوري الکردستاني الممتاز للصالات الذي حصلنا عليه الموسم المنصرم، وکذلك المشاركه في الدوري العراقي ووضع بصمتنا في البطولات العراقية القادمه خاصة ونحن نملك خيرة اللاعبات علئ مستوئ العراق، وكانت مشاركتنا في بطولة نجم الكرة العراقية المرحوم احمد راضي النسوية بكرة القدم المصغرة والتي نظمتها جمعية كرة القدم المصغرة في العراق بمشاركة اربع فرق والتي اختتمت في مدينة حلبجة باقليم كردستان ضمن استعداداتنا للاستحقاقات المقبلة وعززنا ذلك بالفوز بلقب تلك البطولة «.
- ماهي انطباعاتك عن كرة القدم النسوية في العراق اليوم؟
ـ الكرة النسوية العراقية تشهد تطورا ملحوظا على الصعيد المحلي بجهود القائمين على الكرة النسوية وبجهود المدربين والمدربات واللاعبات على الرغم من الصعوبات التي تواجه المدربين بالاضافة الا ان اللاعبة العراقية تحاول ان تثبت نفسها وتبحث عن التطور أكثر وأكثر رغم قلة مقومات النجاح والدوريات التي نراها لا تلبي متطلبات اللاعبات بسبب قلتها ، قلة المشاركات الخارجية هي الشي الذي تفتقر له منتخباتنا الوطنية حاليا ومع الاسف كرة القدم النسوية ليست بالرقم الصعب ونتائجنا الخارجية مع الاسف لم تلبي الطموح بسب قلة الاستعدادات والتوقيت الغير مجدي من أجل بناء منتخب قوي في المحافل الدولية».
*ماذا عن فريقكم؟
ـ أكيد، فريقنا من الفرق النسوية المتقدمة علئ مستوى العراق وبالاخص علئ مستوى كردستان، والدليل اننا على مدار ثلاث بطولات سابقه من الدوري الكردستاني كنا طرفا في المبارة النهائية، مقومات تقدم وازدهار فريقنا هو الاعتماد علئ بناء لاعباتنا منذ الصغر بحيث ان لاعباتنا يتدرجن شيئا فشيئا من فريق الشابات وبعدها ياخذن فرصتهن في الفريق الاول وتدريباتنا المكثفه على مدار السنه وأهتمام القائمين في النادي علئ تطوير الفريق وجاهزيته للمنافسه في البطولات» .
- هل تطمح بتدريب المنتخب العراقي النسوي بكرة القدم؟ لماذا؟
ـ أمل كل مدرب هو تدريب منتخباتنا الوطنية وهذا هو أملي أيضا من أجل وضع خبراتي تحت تصرف المتتخب واللاعبات خاصة وانني مواضب على تدريب الفرق النسوية منذ عشر سنوات قضيتها في تدريب منتخبات التربية والاندية ونتائجي تشهد لي، اشعر انني لم أخذ فرصتي لحد الان ولكن متى حصل ذلك سوف أعمل على منتخب قوي ينافس في المحافل الدولية .
*والاحتراف؟ كم هو ضروري للاعبات ؟
ـ برأيي، الاحتراف ضرورة قصوى لكل لاعبة من أجل الاحتكاك الخارجي والتأقلم مع الدوريات الخارجية ولاعباتها بالاضافة لكسب الخبرات وبعدها تصب هذه الخبرات في صالح منتخباتنا الوطنية وتحت تصرفها، وبالتأكيد سيكون للاعبة شأن كبير بعد الاحتراف الخارجي الذي مع الاسف تفتقر له لاعباتنا ولم يأخذن فرصتهن فيه».
الكابتن بهار محمد أسماعيل مشرفة الفريق وهي زوجة الكابتن عباس فرج تشاركنا الحوار فتقول: مقومات نجاح الكرة النسوية في العراق الاهتمام بالفئات العمرية وصب الاهتمام عليها لبناء قاعدة قوية، أقامة بطولات لهذه الاعمار على مدار السنة، ثم وضع المدربين الاكفاء الذين يعملون بشكل صحيح والمدربين الذين يعملون مع العنصر النسوي».وتضيف» فريقنا سيروان الجديد من الفرق القوية والمنافسة في جميع الاوقات لاننا نمتلك حاليا ٢٥ لاعبة من كل الفئات كما نمتلك قاعدة قوية لسنوات قادمة خاصة وأن لاعباتنا الناشئات والشابات تم أختيارهن للعب ضمن صفوف المنتخب الوطني النسوي، جميع لاعباتنا العراقيات يمتلكن مستويات رائعة وأخص بالذكر اللاعبة زينب عباس لاعبة القوة الجوية والمعارة حاليا لنادي سيروان الجديد واللاعبات زهراء أحمد ونادية فاضل، وفي كردستان هناك لاعبات ماهرات مثل سميره رؤوف ولنيا صديق وديرين محمود وبيناي عثمان وشانيا سامان وأسيا عبدلله وسروشت عمر وسمية عبدالرحمن وهوناس جمال واللاعبة أيتو وخنساء والحارسات شاجوان و نورية» .
احدى نجمات الفريق البارزات زينب عباس تتحدث عن تجربتها مع نادي سيروان الجديد فتقول» فریق سیروان الجدید هو منزلي الثاني وجدت نفسي مع هذا الفریق وطورت مستواي الى درجة بٱنني على الرغم من حصولي على درع الدوري حصلت على لقب هدافالدوري برصید ٥ هدف وهو رقم قیاسي لحد الان على صعید دوریات کردستان عمل معي الکابتن عباس وقام بتغيير مركزي من لاعبه مدافعه الى لاعبة مهاجم ما ساعدني في تسجيل هذا الکم الهائل من الاهداف والانسجام الرائع من قبل جمیع لاعبات الفریق». وتضيف « الجمیل کذلك تعامل الکابتن عباس وزوجته الست بهار معي کٱبتن قبل آن اکون لاعبة في الفریق ، كل شيء هنا رائع مؤطر بالحرص والانضباط والعمل بجد علئ مدار السنة ما جعل الفريق رقما صعبا وفريقا مرشحا لنيل الالقاب بكل البطولات ، كذلك يتميز فريقنا بالالتزام القوي من قبل اللاعبات واتباع أرشادات المدرب والاخلاص والتفاني أثناء التدريبات والعمل كعائلة واحدة من أهم مقاومات نجاح فريقنا «.
بقي ان نعرف ان الكابتن عباس فرج يشرف على فريق سيروان الجديد منذ سبع سنوات ، قبلها عمل مع أندية أفروديت وفتاة اربيل و حصل مع أفروديت على المركز الثاني ومع فتاة اربيل المركز الاول على مستوى ملاعب كردستان وبعد انتقاله الى سيروان الجديد حقق خلال ثمانية أشهر لقب الدوري الكردستاني.