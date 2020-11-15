مجلة (سندباد) تحتفل بصدور عددها الأول بين الأطفال الراقدين بمستشفى الطفل في البصرة

سعدي السند

احتفلت أسرة تحرير مجلة الأطفال (سندباد) بصدور عددها الاول قبل ايام في ردهات الأطفال المصابين بالسرطان في مستشفى البصرة التخصصي للطفل، لتشركهم بفعاليتها وترسم على وجوههم بسمات الفرح والأمل والجمال ليكتمل الحفل.

رقص الاطفال خلال الاحتفالية مع مجموعة من الشباب الذين ارتدوا ملابس لدمى معروفة ويحبها الاطفال لتتحول المناسبة الى كرنفال من الفرح المبهج في المكان الذي زينته البالونات الملونة وورق الزينة.

الاحتفالية أدارتها الكاتبة خلود الشاوي عضو هيئة تحرير مجلة سندباد والتي نقلت في البدء تحيات رئيس تحرير مجلة سندباد الدكتور ضرغام الأجودي وتمنياته للأطفال بالشفاء والصحة، وأكدت ان مجلة سندباد وجدت ان اقامة احتفالية صدورها بين هؤلاء الأطفال الحلوين تعني اننا مع اطفالنا في كل وقت، فهم أمانة في أعناق الجميع ليتواصلوا معهم ويقدموا لهم كل مايبهجهم ويساعدهم على تجاوز مرضهم وعودتهم متوّجين بالعافية الدائمة ان شاء الله الى بيوتهم، وأماكن لعبهم ودراستهم

وقرأ الاستاذ ناصر الخليلي آيات من كتاب الله المجيد وعزف بعده الطفل الموهوب أحمد وضاح العلي النشيد الوطني وقدم أيضا معزوفات في حب العراق.

وقدم فريق الشباب بملابس الدمى فعالياتهم بين الأطفال وكان الفرح باديا على وجوههم، ورقصوا معهم حتى ان بعض الاطفال تركوا كراسيهم ونزلوا الى الساحة ليشاركوهم الاحتفال والفرح، ما جعل مرافقيهم من ذويهم يقفون تحية للشباب وفرحا بأطفالهم، ووجهت احدى الامهات تحية لكل الإعلاميين الذين حضروا احتفالية مجلة سندباد: هذا يوم لن ننساه ونحن نرى اطفالنا بهذه السعادة.

وتم توزيع عشرات الهدايا التي أحضرتها لهم أسرة تحرير مجلة سندباد وشملت الأطفال كلهم.

في الختام تم توجيه كلمات الشكر والأمتنان لأدارة مستشفى الطفل التخصصي في البصرة ممثلة بمدير المستشفى الدكتور أسامة وللدكتور في جراحة الأطفال صفاء حسن، فقد وضعوا كل التسهيلات لإنجاز هذه المهمة الإنسانية النبيلة ومن خلالهما لكل اطباء المستشفى وكادرها التمريضي.