أغرب جلسة تصوير لحفل خطوبة بملابس الديناصورات

الصباح الجديد – وكالات:

قرر ثنائي أميركي مخطوبان حديثاً القيام بجلسة تصوير توثق حبهما ولكن بكل غريب ومختلف. وفي التفاصيل التي كشفا عنها الثنائي جينا كروبار وجوش ريتينج لإنسايدر، قررا ان يخضعان لجلسة تصوير بملابس الديناصورات.

وشغفت العروس بالديناصورات منذ أن كانت في الصف الأول، الشغف الذي لم تتخلص منه حتى بعد مرور كل هذه الأعوام، وهنا تقول: “شاهدت الكثير من جلسات التصوير الجميلة على فيس بوك ومواقع الزفاف، لكن في الحقيقة شعرت أنها لم تشبهنا، لأننا لم نكن نريد الصور التقليدية لخطوبتنا”.

وعن فكرة جلسة التصوير هذه، تقول في تصريحاتها: “حصلنا على أزياء الديناصورات القابلة للنفخ لعيد الهالوين هذا العام، ففكرنا ماذا لو ارتديناها في جلسة التصوير الخاصة بنا؟”.

وبالفعــل تحولـت كروبـا و إلـى ترايسيراتــوبس ديناصورها المفضل وأصبح خطيبها الديناصور ريكس، وبدآ في المرح في الغابة، حيث اختارا إقامة جلسة التصـوير في أحد الحدائـق المفتوحة لتناســب الملابــس.

عقب انتشار الصور، نالت جلسة التصوير إعجاب واشادة الكثير حيث إنها غير مألوفة وغريـبة ليسـت كبقيـة جلسات التصويـر المنتشرة فـي كـل مكـان.