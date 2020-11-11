مقررات مهمة لاتحاد التايكواندو

إعلام اتحاد التايكواندو

عقد الاتحاد العراقي للتايكواندو اجتماعه الدوري، واستنادًا للصلاحيات المخولة للاتحاد تقرر مايلي : في الجانب الاداري : اولا :أ – تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة السيد مهدي خلف رئيسًا ، السيد علاء شرهان عضوًا ، السيد فالح ناعم عضوًا، بالنظر بالشكوى المقدمة من قبل رئيس لجنة حكام العراق ورئيس لجنة حكام بغداد .. ب – الايعاز الى مسؤولي اللجان التحكيمية في المناطق لاقامة دورات تحكيمية وكلا حسب منطقته .

ج – تسمية السيد ( سلام هلال عجيل ) مشرف لجنة الحكام في المنطقة الجنوبية بدل من السيد حسان علي حسين . . د – تسمية السيد ( عمار طه حمزه ) في لجنة المدربين . ه – تسمية السيد ( جاسم رحمه ) في لجنة المسابقات في المنطقة الجنوبية .. الجانب الفني : – تأجيل بطولة المناطق والدوري الممتاز وذلك لضيق الوقت.

-اقامة بطولة اندية العراق بتأريخ 17-19 /12 /2020 في محافظة كربلاء على ان يتم استلام الكشوفات قبل 10 ايام من تاريخ البطوله اعلاه .لايسمح لاي نادي بالمشاركة في حال عدم ارسال الكشوفات المصادقه على تعليمات وضوابط البطولة.

ضوابط البطولة : ارسال كشوفات الاندية المشاركة مصادق عليها من قبل الاتحاد الفرعي، دفع بدل اشتراك لكل نادي مبلغ قدره (100 ) الف دينار تسدد مع الكشوفات . ان يشترك الفريق بخمسة اوزان على الاقل . ان يكون المدرب المعتمد في النادي حاصل على الحزام الاسود 3 دان ، يعاقب ( المدرب ، اللاعب ) عند الاساءه والتجاوز على ادارة الاتحاد وللجنة الفنية وللجنة الحكام لمدة 2 سنة او مايراه الاتحاد مناسب.

يعاقب اي نادي يشرك اللاعب من فعاليات اخرى بحرمان سنة كاملة وتلغى نتائجه. يعاقب ( المدرب ، اللاعب ، الاداري ) حرمان لمدة سنة كاملة في حالة الاساءة والتجاوز على كل من ( اعضاء الاتحاد ، اللجنة الفنية ، اللجنة الحكام ، المدربين ، اللاعبين ، الجمهور ).تبدأ اعمار اللاعبين من سنة 2002 فما دون ( لايحق لأعمار 2003 للمشاركة )، جلب الحساس الالكتروني للقدم (السنسر) مع كل فريق مشارك.