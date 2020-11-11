اللجنة المشرفة على انتخابات الاولمبية تعلن اسماء المرشحين

السبت يقام المؤتمر الانتخابي

بغداد ـ الصباح الجديد:

بعد المداولة المباشرة مع الهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات الاولمبية، مساء أول امس العاشر من شهر تشرين الثاني الجاري تعلن اللجنة التحضيرية عن قائمة أسماء المرشحين للمناصب الرئاسية وعضوية المكتب التنفيذي في المؤتمر الانتخابي الذي سيقام بفندق شيراتون عند الساعة الرابعة من عصر يوم السبت المقبل الموافق 14/11/2020.

الرئيس “ رعد حمودي سلمان، سرمد عبدالآله محمد”، النائب الأول” اياد نجف الياس، طالب فيصل عبدالحسين”، النائب الثاني” سلام عواد دويج، طارق عبدالرحمن عباس”، النائب الثالث” صباح حسن شري”.

الأعضاء” ابراهيم جبار شنين واحمد حنون خنجر واقبال عبدالحسين نعمة وبشتيوان مجيد نادر وجميل عزيز جعين وحسين علي حسين وحسين محمد ناجي وخالد عبدالواحد كبيان وزياد حسن جاسم وشعلان عبدالكاظم ابراهيم وصبيح مراد كاظم وعادل عيدان غيلان وعلي تكليف شهيد ومحمود عزيز عزيز ومصطفى جبار علك ومصطفى صالح مهدي وهردة رؤوف بارام وولاء طارق حميد”.

يلتزم كل مرشح (قبل البدء بالعملية الانتخابية)، بالتوقيع على تعهد بعدم شموله باجراءات هيئة المساءلة والعدالة وغير محكوم عليه بجناية او جنحة مخلّة بالشرف تتعارض مع ترشّحه وفقاً لقانون 29 لسنة 2019.

من جانبه، أعلن المرشح لرئاسة اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية، سرمد عبدالاله محمد، عن برنامجه الانتخابي ورؤيته المستقبلية لعمل اللجنة خلال الأربع سنوات المقبلة.وتضمن البرنامج ‘’شكل العلاقة مع المؤسسات الحكومية ، وتشريع وتعديل القوانين والانظمة الداخلية للجنة والاتحادات والاندية الرياضية ، والاهتمام بالرياضيين الموهوبين والرياضة النسوية ، وتنظيم الاجراءات الادارية والمالية للاتحادات بحسب القوانين ، وتهيئة مقرات للاتحادات والاهتمام بالمراكز التدريبية للمنتخبات الوطنية ، واعداد لائحة عمل لممثليات اللجنة الاولمبية في محافظات العراق ، وتفعيل برامج التضامن الاولمبي ، وتطوير الكوادر الادارية العاملة في الهيئات الرياضية كافة ، وتفعيل دور اللجان العاملة الساندة لعمل المكتب التنفيذي القادم ، بالإضافة الى العديد من المحاور التي تضمنها البرنامج”.

يذكر ان انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية ستجري يوم السبت القادم الموافق ٢٠٢٠/١١/١٤ في تمام الساعة الرابعة عصرا بإشراف الهيئة القضائية التي تم انتدابها من مجلس القضاء الاعلى.

إلى ذلك، رد رئيس الاتحاد العراقي للسباحة خالد كبيان، على مطالبات استبعاده من انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية.وتسلمت اللجنة التحضيرية للانتخابات صباح اليوم، اعتراضاً مقدماً من عضو الجمعية العمومية مصطفى جبار علك، للمطالبة باستبعاد كبيان من الترشيح وعدم السماح له بالتصويت خلال المؤتمر الانتخابي القادم.

وقال كبيان في بيان تلقته السومرية نيوز، “اود أن اؤكد بانني الممثل القانوني والشرعي للاتحاد العراقي للسباحة استنادا الى وثائق رسمية صادرة من الاتحاد الدولي للسباحة واللجنة الاولمبية العراقية استندت الى بنود قانونية اعتمدتها اللجنة الاولمبية الدولية من خلال دعوتنا للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ، مما يعد اعترافا واضحا وصريحا”.

واضاف “كذلك الاعتراف القضائي الوطني والذي رد دعوة سرمد عبدالاله محمد بحكم تمييزي، واعتراف وزارة الشباب والرياضة باجراءاتنا وشرعيتنا لرئاسة الاتحاد وكذلك الامانة العامة ل‍مجلس الوزراء والتي حسمت شرعيتنا بكتاب رسمي، انه مبعث فخر لنا ان لا نكون متهمين بتزوير او جرم اخلاقي او قضايا تتعلق بالمال العام”.