الوطني والشبابي يواجهون الأردن وقطر تجريبيا

اليوم.. في ضيافة دبي والدوحة

بغداد ـ الصباح الجديد:

واكمل منتخبنا الوطني لكرة القدم استعدادته على ملعب الاتحاد في دبي، تحضيرا لمواجهتي الأردن وأوزبكستان وديا يومي 12 و17 من الشهر الجاري، استعدادا للتصفيات الآسيوية المزدوجة، والتي تستأنف مطلع العام المقبل. وكانت بعثة العراق، قد وصلت الإثنين، إلى دبي بطائرة خاصة، عبر الخطوط الجوية العراقية.

وشهدت الحصة التدريبية الاولى مشاركة جميع اللاعبين المدعوين بقائمة المدرب السلوفيني، ستريشكو كاتانيتش.وشارك في المران بشار رسن، محترف برسبوليس الإيراني، وهمام طارق، محترف الإسماعيلي، اللذان وصلا مقر بعثة المنتخب صباح اليوم، بينما غاب اللاعب علي عدنان، محترف فانكوفر وايتكابس الكندي، بعد وصوله متأخرا. وتضمُ قائمة المنتخب، كلا من: «جلال حسن وفهد طالب ومحمد حميد وعلاء مهاوي ومصطفى محمد جبر وعلي فائز وسعد ناطق وأحمد إبراهيم وميثم جبار وحسن رائد وعلي عدنان وأمجد عطوان ومحمد مزهر ومحمد قاسم وبشار رسن وإبراهيم بايش وهمام طارق ومحمد رضا ومازن فياض وأيمن حسين ومهند علي».

ويغيب 4 لاعبين عن قائمة المنتخب لخوض الوديتين، وهم: «ريبين سولاقا وضرغام إسماعيل؛ بسبب الإصابة، وحسين علي وعلاء عبد الزهرة؛ لإصابتهما بفيروس كورونا».

من جانبه، أبدى العراقي همام طارق، المحترف في صفوف الإسماعيلي، سعادته عقب انضمامه لصفوف منتخب بلاده، الذي يخوض وديتين أمام الأردن وأوزبكستان ضمن التحضيرات لاستكمال التصفيات الآسيوية المشتركة.وقال همام «بالتأكيد توقيت المعسكر مهم، من أجل تأقلم اللاعبين على طرق اللعب بالإضافة إلى مواجهة منتخبين جيدين».وأضاف «انتظمت في مران المنتخب، نسعى لتقديم مستوى جيد قبل المواجهات الرسمية في التصفيات المشتركة». يذكر أن المنتخب العراقي يواجه نظيره الأردني، اليوم الخميس، قبل مواجهة أوزبكستان يوم 17 من الشهر الجاري.وكانت هناك أنباء ترددت عن اقتراب همام طارق من فسخ تعاقده مع الإسماعيلي بالتراضي، إلا أنه طلب عدم الرد بشأن الأمر في الوقت الحالي.

من جانبه، يلعب منتخبنا الوطني لفئة الشباب اليوم الخميس أولى مباراتيه الودية امام قطر ضمن معسكره التدريبي الذي بدأ أول أمس في الدوحة، وسيلعب الشبابي اليوم مباراته الاولى امام قطر ثم يلاقي المنتخب نفسه بعد ثلاثة ايام ضمن الاستعداد للمشاركة في نهائيات اسيا التي ستقام في اوزبكستان مطلع العام المقبل.

ويقود منتخبنا الشبابي المدر قحطان جثير ويساعده مؤيد جودي وخالد محمد صبار وأحمد جمعة مدربا للياقة البدنية وحسين جبار مدربا لحراس المرمى.. وضمتْ القائمة: أحمد شاكر ومحمد حسن ونديم نادر لحراسة المرمى، وأحمد حسن مكنزي وزيد تحسين وعبد الله محمد وليث نجم وحسين جاسم وعبدالله خلف وكرار سعد وكاردو كاميران ومتين ديار لخط الدفاع. وعبد الرزاق قاسم وعباس علي وعلي شوقي وزين العابدين قحطان جثير وكرار محمد المختار وأمير أحمد ونهاد محمد لخط الوسط، وسالم أحمد وحسين عبدالله ورضا فاضل وحسين زياد لخط الهجوم.

كما وصلَ، مساء أول أمس إلى العاصمة القطرية الدوحة، كاردو كاميران، محترف كريستال بالاس الإنكليزي تحت 18 عاما، وذلك من أجل الانضمام لتدريبات منتخب العراق الوطني للشباب، الذي يستعد لملاقاة شباب قطر ودياً في الثاني عشر والخامس عشر من الشهر الجاري.وكانَ في استقبال اللاعب أثناء وصوله إلى مقر إقامة المنتخب، مدرب الفريق قحطان جثير، وجهازه التدريبي المساعد.. ومن المؤمل أن يلتحق الحارس، نديم نادر، محترف فالكنبرج السويدي، وكذلك اللاعب متين ديار صالح، محترف بروندبي الدنماركي، بوفد المنتخب خلال الساعات المقبلة، فيما غيّبت الإصابة محترف سوانزي الإنجليزي، علي الحمادي، عن قائمة المنتخب لخوض وديتي قطر.