متابعة الصباح الجديد:

صدر حديثًا كتاب ” وسطية الإسلام في حياتنا الفكرية” للباحث والكاتب الدكتور مصطفى عطية جمعة، عن مؤسسة شمس للنشر والإعلام بالقاهرة.

يقع الكتاب في 284 صفحة من القطع الكبير، ويقدِّم رؤية تتمحور حول أهمية النهج الوسطي والفهم الصحيح للإسلام في تجديد قضايا الفكر الإسلامي واتصالها بأمور الواقع المعاصر، في ضوء الأفكار المُطالِبة بتجديد الخطاب الإسلامي، ومعالجته لمستجدات فكرية واجتماعية وثقافية وسلوكية تظهر كل يوم. يسعى الكتاب من خلال هذه الرؤية إلى مناقشة جُملة أمور تتعلق بالخطاب الديني الراهن، وهي على شقين: شق الغلو وشق الإفراط، مؤكدًا على وسطية الإسلام في عقيدته ومفاهيمه وشريعته، أي أن الهدف المتوخى من الكتاب الإجابة عن سؤال مفاده: كيف يمكن أن نقدِّم خطابًا دينيًا يناقش ويعالج مستجدات الواقع بكل ما فيه من عوار وجراح ونشوز وتقلبات؟ يتضمن الكتاب بابين رئيسين، الباب الأول: الوسطية وقضايا التجديد والخطاب الوسطية منهج فكر وحياة، تجديد الفكر الإسلامي وخطابه. والباب الثاني: الثقافة الإسلامية وقضايا الحضارة والفكر المعاصر (الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى، الحضارة المعاصرة: الواقع والأزمة – رؤية إسلامية وسطية، موقف الإسلام من العالمية والحداثة إلى العولمة وما بعد الحداثة). حيث جاءت خطة الكتاب على النحو الآتي: – الباب الأول: الوسطية وقضايا التجديد والخطاب الفصل الأول: الوسطية منهج فكر وحياة الفصل الثاني : تجديد الفكر الإسلامي خطابه – الباب الثاني: الثقافة الإسلامية وقضايا الحضارة والفكر المعاصر الفصل الأول : الثقافة الإسلامية والثقافات الأخرى الفصل الثاني : الحضارة المعاصرة : الواقع والأزمة . (رؤية إسلامية وسطية).