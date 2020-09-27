مبادرة لدعم الخريجين ورفع مهاراتهم لإيجاد فرص عمل في البصرة

أطلقتها شركة غاز البصرة بالتعاون مع الجامعة التقنية الجنوبية

البصرة _ سعدي السند :

اطلقت شركة غاز البصرة بالتعاون مع الجامعة التقنية الجنوبية مبادرة( مشوار ) ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي في شركة غاز البصرة.

هدفنا هو زيادة دعم الخريجين الشباب ورفع مستوى مهاراتهم

هذه المبادرة سلسلة من ثماني حصص تقوم شركة غاز البصرة بتنسيقها عبر الإنترنت، تستهدف خريجي برنامج (خطوة) وطلاب وخريجي الجامعة التقنية الجنوبية .

وقال مالكولم مايز المدير العام لشركة غاز البصرة يسعدني أن أرى تقدماً في هذا المجال بغض النظر عن الوضع الحالي والتحديات التي سببتها جائحة كورونا، فهدفنا هو زيادة دعم الخريجين الشباب ورفع مستوى مهاراتهم الإدارية والقيادية ليكونوا في مكانة أفضل لإيجاد فرص عمل في البصرة.

سنواصل التعاون لزيادة فرص الخريجين للحصول على عمل

وهذه إحدى أولوياتنا الرئيسة، وسنواصل التعاون مع المعاهد المهنية المعتمدة مثل الجامعة التقنية الجنوبية لزيادة فرص الخريجين في العثور على عمل بطريقة عادلة. وهدفنا في شركة غاز البصرة هو الوفاء بوعودنا وأن نكون جارًا جيدًا في المجتمع البصري .

تم تصميم الجلسات الافتراضية على الإنترنت لإقامة حوار واتصال مفتوح

وجدير بالذكر أن 330 طالبا وخريجا سجلوا أسماءهم لحضور هذه الجلسات الإلكترونية ويهدف(مشوار) إلى دعم قابلية الشباب البصري للتوظيف من خلال تحسين وتطوير القيادة والمهارات القابلة للتحويل وتركز هذه المبادرة أساسا على تدريب الخريجين بدلا من تزويدهم بالتدريب الرسمي و تم تصميم الجلسات الافتراضية على الإنترنت لإقامة حوار واتصال مفتوح بين المشاركين الباحثين عن وظائف أو في المرحلة المبكرة من حياتهم المهنية وكبار المهنيين العاملين في شركة غاز البصرة BGC.

وسيقوم المتحدثون من BGC بتوسيع خبرات المشاركين بتوجيههم في البحث عن العمل، ومناقشة المهارات الأساسية لتحسين أداء العمل، وتبادل الخبرات والتوقعات في مكان العمل، وتعزيز مهارات القيادة ، ويهدف (مشوار) إلى سد الفجوة بين الفصول الدراسية وبيئة العمل .

ستتاح الفرصة للخريجين الشباب

وفي حين أن فرص العمل المهني في السوق نادرة، فقد أصبح من الصعب استيعاب العدد المتزايد من الخريجين الشباب كل عام، إلى جانب التحديات الناجمة عن وباء COVID-19. ومع (مشوار) ستتاح الفرصة للخريجين الشباب لمواءمة المهارات الشخصية والتعليم والطموحات وهذا ضروري لوضع أنفسهم في الاتجاه الصحيح في طريق البحث عن العمل .

معدلات الإنتاج تصل نحو 900 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم

وشركة غاز البصرة هي مشروع مشترك لمدة 25 عاما ما بين شركة غاز الجنوب العراقية التي تمتلك أسهما بنسبة %51 وشركة شل والتي تمتلك %44 من الأسهم ، إضافة الى شركة ميستوبيشي والتي لديها أسهم بنسبة %5.

إن معدلات الإنتاج لشركة غاز البصرة تصل نحو 900 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم, وتعتبر كمية الغاز هذه كافية لإنتاج حوالي 3.4 كيكا وات من الطاقة الكهربائية التي تكفي لتجهيز عدد كبير جدا من المنازل والمصانع

الشركة هي المركز الرئيسي لجمع ومعالجة الغاز في جنوب العراق

وتقوم الشركة حاليا بجمع ما يقرب من %60 من الغاز المنعبث من ثلاثة حقول نفطية في مدينة البصرة وهي حقل الرميلة وحقل غرب القرنة 1 وكذلك حقل الزبير. وتعتبر شركة غاز البصرة المركز الرئيسي لجمع ومعالجة الغاز في جنوب العراق مما يجعلها الشركة العراقية الرئيسية لمعالجة الغاز المصاحب والمصدر الأساسي للهيدروكربنات المتسخدمة لتوليد الطاقة.

وتوفر شركة غاز البصرة حوالي %80 من حاجة السوق المحلي من الغاز المسال (غاز الطبخ) , بالإضافة الى التطوير المستمر لقدراتها التصديرية داعمة العراق من خلال تنويع مصادر التمويل وتحويله إلى بلد مصدر بشكل تام للغاز المسال والغاز المضغوط