جائزة توليولا الدولية تفتح باب المشاركة نسخة 2020 في ايطاليا

علنت الجهة المنظمة لجائزة توليولا الدولية -رينتو فليبلي نسخة ٢٠٢٠ والتي مُنحت( ميدالية التميز الثقافي العالي) من قبل رئيس الجمهورية السابق جورجيو نابوليتانو، عن استقبال الأعمال المتنافسة نسخة 2020 . وأكدت اللجنة المنظمة للجائزة ايضاً عن فتح باب المشاركة لجميع الفروع ومنها فرع اللغة العربية والذي تم استحداثه في السنوات الاخيرة . ونوهت اللجنة إلى ان الجائزة اعتمدت هذا العام على التنافس بصيغة الكتاب وأنه تم مساواة غير الايطالي بالإيطالي. وأشارت لجنة التحكيم الى أنها منحت المحكمين الثقة لتحكيم الأعمال مباشرة دون الحاجة لترجمتها ومناقشتها مع هيأة عليا.

شروط المشاركة في القسم العربي ١

(نسخة الكترونية). 1.تتم المشاركة بكتب منشورة فقط

2. المشاركة مجانية لكل الشعراء

المسابقات 3. تنسق السيدة بجينو تحكيم المشاركات غير الايطالية ويسمح لخمس لغات اخرى بالمشاركةفي

منها العربية.

4. يجب ان ترفق المشاركات باستمارة طلب المشاركة المرفق بيانتها نهاية الشروط وارسالها قبل ٥ فبراير القادم.

5.ترسل نسخة الكترونية من العمل مباشرة الى كل من:

أ- منسقة لجنة التحكيم الدولي الشاعرة ك بجينو .

اللغة العربية الشاعر رائد أنيس الجشي. ب- محكم قسم

6.حكم لجنة التحكيم نافذ غير قابل للنقاش.

7.سيتم اعلام الفائزين في وقت مبكر من موعد الحفل الختامي ليتسنى لهم الاستعداد للسفر واستلام جوائزهم حضوريا ولن يتم ارسال الجوائز غير المستلمة او اعادة الاعمال المشاركة لأصحابها.

. 8.لا تتكفل لجنة المسابقة بتكاليف سفر واقامة الفائزين

9.سيقام الحفل الختامي خلال النصف الاول من شهر جون عام ٢٠٢١ في مركز مرموق بايطاليا.

10. للجنة تنظيم المسابقة الحق في تغيير برنامج المسابقة وفق ما تراه مناسبا على ان تبلغ المشاركين بذلك.

11.الاشتراك في المسابقة يعني الموافقة التامة على كل الشروط.

واشارت رئيسة لجنة تنظيم المسابقة كارمن موسكليريو ، إلى أنه يجب ان تحتوي استمارة الطلب المرفقة على التالي الاسم: العائلة: العمر: مكان الولادة: مدينة الاقامة الحالية، الرمز البريدي الدولة، التلفون، الايميل، : عنوان الكتاب.