وزير التخطيط، يبحث مع ( فاو ) المشاريع والخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي

لتحقيق الامن الغذائي في العراق

بغداد – الصباح الجديد:

بحث وزير التخطيط الدكتور خالد بتال النجم مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في العراق، الدكتور صلاح الحاج حسن، والوفد المرافق له المشاريع والخطط الاستراتيجية لتطوير القطاع الزراعي .

وثمن الوزير في مستهل اللقاء مستوى الدعم الذي تقدمه منظمة (فاو) للعراق، سيما في مجال تطوير القطاع الزراعي.

وجرى خلال اللقاء بحث اوجه التعاون المشترك بين الجانبين، واستعراض البرامج والمشاريع التي تتولى منظمة الأغذية والزراعة تنفيذها في عدد من المحافظات، ومن بينها تأهيل عدد من الجسور في محافظة نينوى، وإنشاء محطات لتوليد الكهرباء، ومحطات للضخ، فضلا عن مشروع تحسين سلسلة الإنتاج في إطار تحقيق الامن الغذائي، بالإضافة إلى تأهيل مواقع الحجز البيطري في المنافذ الحدودية، الذي يشمل ٦ محافظات.

من جانبه، أبدى الحاج حسن، استعداد منظمة (فاو) لتقديم المزيد من الدعم لجهود الحكومة العراقية، مبينا استكمال تأهيل ٥ جسور أساسية في محافظة نينوى، والبدء بتأهيل ٦ جسور أخرى، فضلا عن مجموعة مهمـة مـن المشاريـع.

على صعيد متصل عقدت دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط ورشة عمل بشأن مناقشة احكام مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص عبر دائرة تلفزيونية مغلقة ,بمشاركة الوكيل الاداري لوزارة التخطيط ومدير عام دائرة العقود الحكومية الدكتورة ازهار حسين, و رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور هيثم الجبوري ,وعضوي اللجنة المالية الدكتور ماجد الوائلي والاستاذ محمد صاحب الدراجي , فضلا عن رئيس قسم الاستشارات بدائرة العقود الحكومية في وزارة التخطيط الاستاذ احمد اسود , كذلك ممثل فريق مشروع تكامل السيد صادق الغزالي وايضا عدد من ممثلي القطاع الخاص (رجال اعمال ومستثمرين وشركات),وقالت مديرة عام دائرة العقود الحكومية العامة في وزارة التخطيط الدكتورة ازهار حسين ان الورشة تهدف الى مناقشة احكام مشروع قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص مع القطاع الخاص الذي يعد الجانب المهم في مشروع القانون والجهة المستهدفة فيه؛ من اجل تحديد الملاحظات المقترحة التي تجعل من احكام القانون اكثر واقعية عند التطبيق والابتعاد والخروج بقانون شامل لا يقل عن القوانين في الدول العالمية من حيث مراعاة المعايير الدولية في الشراكة بين القطاع العام والخاص., واضافت ان الورشة تضمنت محورين الاول فسح المجال للمشاركين من القطاع الخاص في طرح ملاحظاتهم حول احكام القانون وابعاده الاقتصادية والاجتماعية ومركزه في التشريعات ذات العلاقة واهميته في تحقيق التوازن بين القطاع العام والخاص من خلال مراعاة معايير الحوكمة الرشيدة. مبينة ان المحور الثاني تضمن التوضيحات لبعض التساؤلات من قبل اللجنة المالية ووزارة التخطيط. فضلا عن تسجيل جميع الملاحظات من خلال تنظيم محضر خـاص لورشـة العمـل.

واكدت ان الورشة شملت عدة مخرجات اهمها الاتفاق ان يكون هناك اكثر من اجتماع او ورشة عمل مع وزارة التخطيط وبرنامج تكامل من اجل تضمين المقترحات التي تتوافق و رؤية المشرع العراقي وفقا للقوانين والانظمة النافذة ذات العلاقة . اضافة الى اتمام مراجعة الملاحظات المقترحة من قبل المشاركين. فضلا عن ضرورة ان يكون هناك تدريب على الدليل الاسترشادي الذي يستهدف اقسام الوزرات والمحافظات ذات العلاقة، وضرورة مراعاة المعايير الدولية للشراكة في احكام مشروع القانون ,مبينة ان هذه الورشة جاءت انسجاما مع توجه الحكومة العراقية بشقيها التنفيذي والتشريعي في مجال تشجيع الاستثمار الاجنبي والمحلي في العراق وتحقيق اقتصاد مستدام بالعمل على اقامة المشاريع الخدمية في مجالات الحياة كافة ولعدم وجود التمويل الحكومي اللازم وقلة الخبرات والامكانيات في المجالات كافة في تنفيذ هذه المشاريع. واستكمالا لتنفيذ توصيات مؤتمر الشراكة بين القطاع العام والخاص الذي عقـد فـي اواخـر العـام الماضـي.