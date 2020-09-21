  • الإثنين , 21 سبتمبر 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

افتتاح أول “مقهى خاص بالنساء” في طنجة المغربية

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الصباح الجديد – وكالات:

احتفت مدينة طنجة مؤخرا بافتتاح أول مقهى خاص بالنساء، أطلق عليه اسم “كونسيرطو كورغلز”.
ولقي الافتتاح استحسان فئة كبيرة من النساء، خصوصا بمدينة “عروس الشمال”، اللواتي تحمسن لزيارة المقهى واكتشاف مكانه.
وقال رشيد أكزناي مالك المقهى إنه تم انتقاء ديكور وإكسسوارات المقهى بطريقة تليق بالجنس اللطيف، والذي يحمل اللون الوردي وديكورات مستوحاة من بعض المقاهي الموجودة في العاصمة البريطانية، إضافة إلى مقاعد مختلفة الأشكال، وفضاء للموسيقى والرقص.
وأشار أكزناي أن الهدف من افتتاح المقهى، الاستثمار في بلده المغرب، والمساهمة في إنعاش الاقتصاد، وبحكم النقص في الأماكن التي يمكن للمرأة المغربية ارتيادها بكل حرية.
وأضاف أكزناي أنه لوجود أسر محافظة بالمنطقة، فهذا المقهى سيكون متنفسا لهذه الفئة، وفرصة كذلك لتنظيم الاحتفالات المتنوعة، خصوصا أن الفتيات في مجتمعنا ما زلن يعانين من التحرش الجنسي.
وأكد أن المقهى يأتي نزولا عند رغبة الكثير من النساء والفتيات واحتياجهن إلى مكان يمنحهن الارتياح والخصوصية، في ظل هيمنة الرجال على المقاهي الموجودة بالمدينة.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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