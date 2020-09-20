الأحزاب المتنفذة تضغط صوب العودة إلى الدائرة الانتخابية الواحدة للبقاء في مركز القوة

على الرغم من الأغلبية ضدها…

بغداد- وعد الشمري:

كشف نواب، أمس الأحد، عن ضغوط تمارسها أحزاب متنفذة للعودة إلى الدائرة الواحدة في قانون الانتخابات، مشددين على أن أغلب القوى السياسية ترفض هذا التوجه، مؤكدين استمرار الحوارات حول آلية توزيع المقاعد النيابية.

وقال النائب عن تحالف القوى العراقية أحمد مظهر الجبوري في تصريح إلى “الصباح الجديد”، إن “القوى الوطنية في مجلس النواب عازمة على إقرار قانون الانتخابي يغير من المشهد السياسي للمرحلة المقبلة”.

وأضاف الجبوري، أن “العمل مستمر لإبعاد الاحزاب السياسية المسيطرة على المشهد الانتخابي سواء المفوضية أو النتائج حيث كانت تستفيد من تشريعات لا تخدم المصلحة العامة، ومن خلالها تحصل على الأصوات”.

وأشار، إلى أن “غالبية القوى السياسية مع الابقاء على الدوائر الانتخابية المتعددة لضمان صعود ممثلين حقيقيين عن الشعب العراقي إلى مجلس النواب”.

ونوّه الجبوري، إلى أن “الاحزاب المتنفذة مازالت تمارس ضغوطاً من أجل تشريع القانون بالشكل الذي يلبي طموحها ويعيد لها مركز القوة مرة أخرى، لكن الاغلبية ضد هذه التوجهات”.

تأتي هذه التصريحات بالتزامن مع دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لرئاستي الجمهورية ومجلس النواب السعي لإقرار قانون الانتخابات.

وفي هذا الصدد، حدد النائب عن تحالف الفتح حسن شاكر مسارات حوار الكتل السياسية بشأن قانون الانتخابات.

وأفاد شاكر إلى “الصباح الجديد”، بأن “الخيار الأول هو تطبيق الدوائر الانتخابية المتعددة بعد الاتفاق على حجمها سواء كبيرة أو صغيرة أو متوسطة”.

وأورد، أن “الرأي الثاني هو العودة إلى الدائرة الواحدة كما هو الحال بالنسبة للانتخابات السابقة، لكن القلة يؤيدون هذا الرأي”.

ويواصل شاكر، أن “موضوع قانون الانتخابات يجب أن ينتهي بأسرع وقت ممكن من أجل المضي بالاقتراع المبكر وفق ما تم الحديث عنه في البرنامج الحكومي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وما ألزمته به الكتل السياسية”.

من جانبها، ذكرت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني فيان صبري أن “القانون ما زال قيد الدراسة من قبلنا ولم نتخذ به قراراً لغاية الأن”.

وتابعت صبري، إلى “الصباح الجديد”، أن “الكتل الكردية لم تصوت على تعدد الدوائر الانتخابية، وجرى تمرير القانون في وقتها بعيداً عن ارادتنا”.

ولفتت، إلى أهمية أن “تحصل لدينا رؤية واضحة في ضوء اللقاءات والمباحثات وتتناسب مع معطيات المرحلة سيتم الإعلان عنها”.

وانتهت صبري، إلى أن “الاجتماعات واللقاءات ما زالت مستمرة ولم تتوصل جميع القوى إلى رؤية موحدة ترضي جميع الاطراف من شانها أن تكمل تشريع قانون الانتخابات تمهيداً لإرساله إلى رئاسة الجمهورية والمصادقة عليه”.

وكان اكد النائب عن تحالف القوى العراقية احمد مظهر الجبوري ان تحالفه مع الدوائر المتعددة من اجل مشاركة الشخصيات الوطنية في انتخابات مجلس النواب.

وقال الجبوري في بيان اطلعت عليه الصباح الجديد،” انسجاما مع متطلبات الشعب، فان كتلة تحالف القوى مع الدوائر المتعددة التي صوت عليها البرلمان بشكل كامل حتى تستطيع الشخصيات الوطنية المشاركة في انتخابات مجلس النواب، الذي هو قبة ولادة الحكومات “.

واضاف ان ” هناك جدلا واضحا وخلافات سياسية من قبل احزاب متنفذة هدفها الوحيد الحفاظ على مكاسبها ومقاعدها في المرحلة المقبلة، دون النظر والاخذ بعين الاعتبار مطالب الشعب، ونسف ما طلبته المرجعية التي تناغمت مع المطالب الشعبية “.

واشار الجبوري الى استحالة الرجوع للدائرة الواحدة، رغم الضغط السياسي الكبير، لان المجلس صوت على الدوائر المتعددة “.