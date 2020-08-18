في إيران نلت لقب القط الأسود وستار خلف الأفضل بين الشباك

قائد منتخب العرب.. محمد ثامر:

بغداد ـ أمير الفرطوسي:

لاعب كرة السلة الذي قادته المصادفة ليكون ابرز من تواجد في حراسة المرمى في الخمسينيات والستينيات وأصبح فيما بعد أول مدرب لحراس المرمى في المنتخبات الوطنية مسيرته الطويلة مليئة بالاحداث والذكريات،ناقد من الطراز الخاص ويمتلك لكنة بغدادية متميزة.

مختلف عن اقرانه بأشياء كثيرة أبرزها الصراحة ولاينسى الاحداث التي مرت به وبقيت راسخة في ذهنه، وجدته طيب القلب ويتحدث عن ظالميه بالحب والإحسان في زمن كورونا تكلم نجم المنتخبات الوطنية محمد ثامرلـ «الصباح الجديد) عن الاحداث والحوادث التي حصلت معه.

ولد الحارس الدولي السابق محمد ثامر محمد في كرادة مريم عام 1936 لكن من اجل الحصول على وثيقة سفر خارج العراق تم تغير مواليده إلى 1938والده كان يعمل في تجارة أدوات السيارات والمكائن لذلك كانت الدراسة الشغل الشاغل لعائلته لكن منتخبات التربية قادته لكي يصبح احد ابرز حراس المرمى في الخمسينيات والستينيات.

كانت هنالك في ملعب الامجدية مباراة مع المنتخب الايراني والذي كان يضم لاعبين على مستوى عال حيث حضر تلك المباراة الشاه وزوجته ثريا لذلك ومع الجماهير الكبيرة التي حضرت الملعب قدمت مباراة أعجبت جميع الحاضرين ومنها أطلق لقب القط الاسود وأتذكر جيداً بعد المباراة صعدنا إلى المنصة لتحية الشاه أهداني أزرار قميص(بلاتين) كعربون إعجاب بالمستوى الذي قدمته.