ما هي فوائد الاستحمام بالماء البارد ؟

علياء علي العتبي*

بداية يجب أن نؤكد أن الحمام البارد لا يعد وسيلة علاجية أو دواء لأي مرض، كما أن استعماله يقتصر على الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة.. بالمقابل لا ينصح بأخذ حمام بمياه باردة جدا أو خلال الجو البارد إلا بعد استشارة الطبيب. كما أن المرضى بأي مرض مزمن أو حاد يجب أن يستشيروا الطبيب قبل أخذ الحمام البارد، إذ قد لا يكون ملائما لهم ويضع ضغطا كبيرا على أجسامهم والدورة الدموية لديهم.

وقال موقع» بور أوف بوزيتفتي» الأميركي إن الحمام البارد يساعد الجسم على التعامل مع التوتر بشكل أفضل عند تعرضه لظروف قاسية، كما يساعد على تحسين صحة الشعر والجلد عن طريق تضييق حجم المسام وتحفيز نمو بصيلات الشعر. كما يمكّنك أيضا من الاستفاقة صباحا، لدرجة أنك قد لا تحتاج إلى احتساء القهوة.. وفيما يلي 7 فوائد صحية للإستحمام بالماء البارد:

أولا: تعزيز الجهاز اللمفاوي: أشار الموقع إلى أن الجهاز اللمفاوي يحتوي على أوعية تساعد على تخليص الجسم من النفايات والميكروبات. ويساعد الإستحمام بالماء البارد على انقباض الأوعية اللمفاوية، مما يجعل الجهاز اللمفاوي يضخ السوائل اللمفاوية في جميع أنحاء الجسم ويساعده على إزالة النفايات.ثانيا: تحسين الدورة الدموية القلبية: يمكن أن يساعد الاستحمام بالماء البارد في تحسين الدورة الدموية، ويحفز على تدفق الدم.

ثالثا: تخفيف التهاب العضلات: بيّن الموقع أنه بعد ممارسة تمارين رياضية مكثفة، يلجأ الكثير من الأشخاص إلى استعمال منصات التدفئة أو التدليك بالزيت الساخن، ولكن الإستحمام بالماء البارد يمكن أن يساعد أيضا على تقليل الالتهاب. ويستحم الكثير من الرياضيين المحترفين بالماء البارد لهذا السبب بالذات. ومع ذلك، يمكن لأي شخص الاستفادة من الاستحمام بالماء البارد بعد التمرينات أو القيام بالأعمال المنزلية.

رابعا: الشعور بالسعادة: في حين أن الإستحمام بالماء البارد ليس علاجا للاكتئاب، إلا أنه قد يساعد على الحد من أعراضه مؤقتا، وهذا ما بيّنته دراسة بحثية أجريت عام 2007 أشارت إلى أن هذا الاستحمام، إلى جانب العلاجات التقليدية مثل الأدوية، يمكن أن يساعد على التخفيف من أعراض الاكتئاب وتحسين الحالة المزاجية. ويفسر ذلك بأن الماء البارد يحفز النواقل العصبية المعززة للمزاج التي تعمل على تعزيز مستويات السعادة.

خامسا: تخفيض الوزن: أوضح الموقع أنه بما أن الماء البارد يساعد على تحفيز تدفق الدم، فإنه يمكن أن يعزز عملية التمثيل الغذائي، مما سيساعد حتما في فقدان الوزن.

سادسا: تعزيز صحة الشعر والجلد: يعمل الماء البارد على تضييق المسام وشد الجلد، بالإضافة إلى أنه يقلل عدد الزيوت التي تنتجها بشرتك عند الإستحمام بالماء الساخن، الأمر الذي يهيج الجلد ويجففه، ويصبح بالتالي بحاجة إلى الترطيب. في المقابل، يساعد الماء البارد على تحفيز بصيلات الشعر التي من شأنها أن تجعله أكثر حيوية، وفقا للموقع.

سابعا: تخفيف الألم والتورم: عند الإصابة بتشنج أو التواء الكاحل، عادة ما يوصي الأطباء بوضع الثلج على المنطقة المصابة لأن له دورا مهما في تخفيف الألم. في الواقع، للإستحمام بالماء البارد الفعالية نفسها تقريبا لعلاج الإصابات، حيث يساعد الثلج والبرودة على تضييق الأوعية الدموية، مما يقلل الالتهاب الذي يسبب الألم والتورم.

مدربة لياقة بدنية