مالك شلش.. طموح التأهل إلى دوري الأضواء مع كرة العدالة

كسب خبرات من عدة مدربين

بغداد ـ فلاح الناصر:

طرق المدرب الشاب، مالك شلش، ميدان التدريب مبكرا بعد اعتزاله اللعب مبكرا، طموحاته كبيرة في تحقيق نجاح جديد وهو يرتدي سروال التدريب مدربا مساعدا لكرة نادي العدالة احد الفرق التي تلعب ضمن دوري الدرجة الاولى البغدادية.

سيرة المدرب الشاب، تقول انه انطلق لاعبا من فرق الفئات العمرية في نادي القوة الجوية الجماهيري، وكانت له رحلة في أندية الشمال، بدأت في سامراء ثم كركوك والشرقاط وصلاح الدين وبرايتي، والصليخ، في حين لعب لمنتخب الناشئين والمدرسي، اذا كان يشغل مناطق الدفاع وتميز بصلابته والمشاركة في بناء الهجمات من الخطوط الخلفية.

يقول مالك: في الموسم السابق التحقت بالملاك التدريبي لنادي العدالة، بعد ترشيحي من الكابتن عادل عجر للعمل معه كمدرب مساعد في تدريب الفريق، ويعمل معنا ايضا المدرب حيدر موحي ومدرب حراس المرمى عادل باقر في حين يتولى مهمة الاشراف على الفريق، جبار شاوي وعبد الرزاق عبد الحسن، ويلقى الفريق اهتماما ودعما من الهيئة الإدارية برئاسة عدنان جبار.

وبدأت رحلة التحضير للموسم السابق فقد لعب فريقنا سلسلة من المباريات التجريبية المهمة منها الخسارة امام الزوراء بصعوبة وكذلك امام الطلبة، ولم يتم اقامة الدوري بسبب المظاهرات ثم جائحة كورونا.

يؤكد المدرب الشاب، ان فريق نادي العدالة، يستعد ليكون متميزا في الموسم الجديد، برغم ان جائحة كورونا أسهمت في تعطيل التدريبات، وعاد الفريق للانتظام في التدريبات مرتين في الاسبوع بملعب نادي الولاء الرياضي، اذ بدأت فترة اختبار بعض اللاعبين واختيار الافضل منهم لتدعيم صفوف التشكيلة التي ستدافع عن الوان كرة العدالة في الموسم المقبل.

واضاف: إدارة النادي لديها الثقة الكبيرة في امكانات الملاك التدريبية بقيادة المدرب عادل عجر الذي سبق له قيادة فريق الحسين إلى دوري الاضواء، وتحقيق العديد من النتائج الإيجابية في بطولتي الدوري الممتاز وكأس العراق، كما للمدرب نفسه تجربة ناجحة في تدريب نادي عفك الديواني، وبالتالي فأن الدعم للمدرب يعد نقطة مهمة جدا في تهيئة مساحة مناسبة لاعداد فريق يليق بالمنافسة ويعمل على اعادة فريق العدالة إلى مصاف أندية الدرجة الممتازة.

وذكر ان الملاك التدريبي يعمل بالتشاور لاعداد اللاعبين بالشكل الامثل واختيار الافضل لتمثيل الفريق في المنافسات الرسمية، سيما ان الموسم الجديد سيكون صعبا على الجميع، والطموح مشروع على الفوز ببطاقات الانتقال إلى الدوري الممتاز، فدوري الدرجة الاولى معروف بأنه صعب والمنافسات فيه طويلة جدا تحتاج إلى خزين جيد من اللاعبين والاعداد وروح المطاولة وصولا إلى تحقيق النجاح.

واشار المدرب مالك شلش إلى ان مسيرته التدريبية بدأت ضمن اكاديمية نادي الريان بقيادة اللاعب السابق هشام حسن، قبل انضمامه الموسم السابق إلى نادي العدالة، ويملك خبرة جيدة من تعامله مع العديد من المدربين ابرزهم حميد سلمان الذي استدعاه للعب في الفريق الاول لنادي القوة الجوية وكذلك مهدي جاسم وسمير كاظم ومحمد ناصر وكاظم فليح وعلي وهاب واحمد جاسم وهيثم صبري وعباس جاسم «برازيلي» وخالد محمد صبار الذي عاصره لاعبا في نادي كركوك ثم مدربا في المرحلة الثانية للدوري بالفريق نفسه.

بقي ان نشير إلى ان مالك شلش/ بكالوريوس كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة/ جامعة بغداد، مدرس لمادة التربية الرياضية في ثانوية البنوك الأهلية باشراف حمد العامري والمدير مالك جميل.