نؤهل طالبتنا ليكن متذوقات الفن وجمالياته بعد خوض اختبار التعلّم لخمس سنوات

مديرة معهد الفنون الجميلة للبنات في البصرة:

سعدي السند :

منذ تأسيسه أواسط تسعينات القرن الماضي وأنفصاله عن معهد البنين الى الآن يؤكد معهد الفنون الجميلة للبنات في البصرة حضوره المميز باعداد الطالبات الموهوبات وممن يمتلكن هوايات في تخصصات فنية يتضمنها المنهج الدراسي ليأخذ على عاتقه الارتقاء بالمواهب.

عن هذه التخصصات وطريقة اعداد الطالبة وتعليمها والاهتمام بموهبتها قالت مديرة المعهد الدكتورة خلود جبار الشطري : في المعهد عدة أقسام، التشكيلي وفيه فروع الرسم والنحت والفخار، وقسم الخط والزخرفة، وقسم التصميم . ويستقطب المعهد الطاقات الشابة من خريجات الدراسة المتوسطة ونعتمد شرط العمر والمعدل التنافسي وامتلاك الموهبة، وكل شيء يتم بأشراف أساتذة من اهل الخبرة والتخصص .

و أضافت: نهتم بطالبتنا بشكل مميز لنعدهن اعدادا دقيقا يجعلها قادرة على اكمال مسيرتها في التخصص الذي درسته في المعهد . تتخرج طالبتنا وهي تحمل شهادة الدبلوم لتكون معلمة مؤهلة وناجحة في التخصص الفني الذي درسته وتنشئتها كمعلمة تتذوق الفن وجمالياته بعد أن خضعت لأختبار التعلّم لمدة خمس سنوات. أشعر بالسعادة وأنا أرى طالباتي يرتدين الصدرية البيضاء ويعملن في تخصصاتهن في النشاط الصفي واللا صفي، فهناك التصاميم والجرافيك والإعلان الصحفي والتصميم الداخلي وفي الخط والزخرفة والفن التشكيلي وبقية الفنون .

وتابعت: تم خلال العام الدراسي 2019 افتتاح قسم السمعية والمرئية الذي يعنى بالسينما وافلام الأنميشن والأفلام التجريبية والواقعية، ويتخصص بفنون التصوير والأخراج. وشهدت الأعوام السابقة افتتاح عدد من المعارض الفنية بكل التخصصات التي يعمل بها المعهد و قدمنا فعاليات في مسرحيات للأطفال ومنها في مسرح الدمى والعرائس وأفرحنا كل من شاهد فعالياتنا هذه من الأطفال والكبار، ومنها مسرح الدمى كجزء من درس الأشغال واللغة العربية في المعهد وقد نجحنا بهذه المهمة بحسب ما أشار له أهل الأختصاص من المبدعين المعروفين وكذلك جمهورنا العزيز، برغم ان معهدنا يفتقر الى مسرح للعرض. كما شاركنا في مهرجانات مسرحية في المسرح التراجيدي وغيره تلبية للدعوات التي توجه لأدارة المعهد لغرض المشاركة و كلها موثقة ويعرفها الجمهور .