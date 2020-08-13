صاحبة اطول سيقان في العالم تفخر بطولها وترتدي الكعب العالي

الصباح الجديد-وكالات:

تعد ريني البالغة من العمر 29 عاماً من أطول الفتيات في العالم حيث تحتل المركز الثاني عالمياً ويبلغ طولها 69 بوصة أي ما يعادل 205 سنتيمتر، ويكمن سر طولها في امتلاكها سيقان طويلة تصل إلى 50 بوصة أي ما يعادل 134.5 سنتيمتر.

طول ريني تسبب لها في الكثير من المشكلات والعقبات طوال حياتها وكان بمنزلة تحد حقيقي لها، لكن على حد تعبيرها مع التقدم في العمر أدركت أن الطول كان دوماً مصدر قوة وجمال طبيعي.

وتحب ريني ارتداء الكعب العالي مثل أي فتاة أخرى ولا يمنعها طولها الزائد من ذلك فهي تعتقد أن الكعب العالي يجعل الملابس أجمل بكثير.

أما عن المشاركة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية فأكدت ريني أنها لم تفكر في التقديم لأن الفتاة الروسية إيكاترينا ليسينا هي صاحبة الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس كأطول فتاة في العالم، على الرغم من أن ريني تمتلك سيقان أطول منها قليلاً وبهذا تكون ريني صاحبة أطول سيقان في العالم.

أما عن سر هذا الطول المميز فتؤكد ريني أنها ورثت الطول عن أبويها لأن والدها يبلغ طوله 6.10 بوصة أما والدتها فاقصر بقليل منها.