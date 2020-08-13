  • الخميس , 13 أغسطس 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • الصفحة الأخيرة
  • صاحبة اطول سيقان في العالم تفخر بطولها وترتدي الكعب العالي

صاحبة اطول سيقان في العالم تفخر بطولها وترتدي الكعب العالي

الصفحة الأخيرة
التعليقات على صاحبة اطول سيقان في العالم تفخر بطولها وترتدي الكعب العالي مغلقة
5 views

الصباح الجديد-وكالات:

تعد ريني البالغة من العمر 29 عاماً من أطول الفتيات في العالم حيث تحتل المركز الثاني عالمياً ويبلغ طولها 69 بوصة أي ما يعادل 205 سنتيمتر، ويكمن سر طولها في امتلاكها سيقان طويلة تصل إلى 50 بوصة أي ما يعادل 134.5 سنتيمتر.

طول ريني تسبب لها في الكثير من المشكلات والعقبات طوال حياتها وكان بمنزلة تحد حقيقي لها، لكن على حد تعبيرها مع التقدم في العمر أدركت أن الطول كان دوماً مصدر قوة وجمال طبيعي.

وتحب ريني ارتداء الكعب العالي مثل أي فتاة أخرى ولا يمنعها طولها الزائد من ذلك فهي تعتقد أن الكعب العالي يجعل الملابس أجمل بكثير.

أما عن المشاركة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية فأكدت ريني أنها لم تفكر في التقديم لأن الفتاة الروسية إيكاترينا ليسينا هي صاحبة الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس كأطول فتاة في العالم، على الرغم من أن ريني تمتلك سيقان أطول منها قليلاً وبهذا تكون ريني صاحبة أطول سيقان في العالم.

أما عن سر هذا الطول المميز فتؤكد ريني أنها ورثت الطول عن أبويها لأن والدها يبلغ طوله 6.10 بوصة أما والدتها فاقصر بقليل منها.

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

التعليقات مغلقة