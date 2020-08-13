عمرو دياب يستعين بدينا الشربيني للترويج لاغنية “أماكن السهر”

الصباح الجديد-وكالات:

في سابقة تعد الأولى بمسيرته الفنية الطويلة، استعان النجم عمرو دياب بصورة شخصية تجمعه بالنجمة دينا الشربيني وعدد من الأصدقاء تم التقاطها مؤخرا من أجواء عطلتهما الصيفية في الساحل الشمالي، للترويج لثالث أغنياته لصيف 2020، المقرر طرحها قريبا بعنوان “أماكن السهر”.

دياب نشر صورة تجمعه بدينا الشربيني والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة عمرو منسي، وعدد كبير من الأصدقاء المشتركين، عبر حسابه بموقع إنستغرام، وعلق عليها قائلا: أماكن السهر .. قريبا.

الأغنية تم تسجيلها في اثناء التزام عمرو دياب بفترة العزل الصحي لتجنب الإصابة بفيروس كورونا ضمن عدد كبير من الأغنيات، سيطرح بعضها كأغنيات منفردة ضمن موسم الصيف، وسيجري اختيار 12 أغنية لتصدر ضمن ألبوم جديد من المقرر طرحه مطلع العام المقبل.

يذكر أن عمرو دياب عاد لطرح أغنياته المنفرد فور تخفيف الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، وكانت البداية مع أغنية بلدنا يا حلوة وتم تصويرها كفيديو كليب للترويج للسياحة الداخلية في مصر من كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.