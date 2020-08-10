ملعب البصرة يحتضن مواجهة العراق وكمبوديا

كاتانيتش يختار 26 لاعبا محليا لمعسكر أربيل

بغداد ـ الصباح الجديد:

تلقت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إشعارا رسميا من الاتحاد الآسيوي، لاعتماد ملعب العراق في مباراة كمبوديا، ضمن المجموعة الثالثة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 في الصين. ويأتي كتاب الآسيوي، بعد أن تم نقل مباراتي منتخب العراق في مرحلة الذهاب أمام إيران والبحرين إلى العاصمة الأردنية عمان؛ نتيجة الأوضاع التي شهدتها البلاد والتظاهرات في جميع المحافظات.

وردّت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بخصوص الأرض والملعب الذي سيحتضن مباراة المنتخب أمام كمبوديا بالجولة السابعة من التصفيات، والتي ستقام يوم 12 تشرين الثاني المقبل، باختيار ملعب البصرة الدولي لخوض المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً.

وجاء اختيار ملعب البصرة الدولي بعد التشاور مع مدرب المنتخب، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، والذي وافق على أن يكون ملعب جذع النخلة مسرحا لمباريات أسود الرافدين في التصفيات الآسيوية.

إلى ذلك، يعاود منتخب العراق الأول تدريباته الفعلية في محافظة أربيل، بالتجمع الأول له منذ أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا، استعدادا للتصفيات الآسيوية المزدوجة والمؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال هشام محمد، الناطق الإعلامي للهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان رسمي “المنتخب سيخوض أول تجمع له يوم 20 آب الجاري في محافظة أربيل، بعد الاتفاق والترتيب مع حكومة إقليم كردستان بالتكفل بإجراءات الوقاية الصحية كافة“.

وأضاف “سيخضع جميع لاعبي المنتخب إلى الفحوصات الطبية الخاصة بمسحة فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة في العاصمة بغداد، قبل التوجه إلى أربيل للدخول بالمعسكر التدريبي تحضيرا لمباراتي عمان وسوريا الوديتين الشهر المقبل“.

وتابع هشام “معسكر أربيل سيشهد تواجد اللاعبين المحليين فقط، بينما سيغيب المحترفون لإنشغالهم مع أنديتهم التي يلعبون لها، على أن يلتحقوا بصفوف المنتخب خلال المباراتين الوديتين بالثالث والثامن من أيلول المقبل“.

واستمر: “المدرب ستريشكو كاتانيتش سيتواجد في أربيل قبل موعد التجمع، وذلك للشروع بإعداد وتحضير المنتخب للاستحقاقات المقبلة، والاستعداد المثالي لمباراة هونج كونج المقررة يوم 13 تشرين أول المقبل لحساب المجموعة الثالثة“.

وختم: “لاعبو المنتخب يواصلون تدريباتهم منذ أكثر من شهر بالتدريب عن بُعد، على وفق منهاج تدريبي خاص بإشراف المدرب المساعد، رحيم حميد، من أجل الحفاظ على لياقتهم البدنية، وعدم التأثر بغياب التدريبات الفعلية والمباريات الرسمية“.وضمت قائمة المنتخب المستدعاة للمعسكر، 26 لاعبا من الدوري المحلي فقط وهم:- لحراسة المرمى: جلال حسن، فهد طالب، محمد حميد، محمد صالح، علي كاظم.

خط الدفاع: أحمد ابراهيم، سعد ناطق، نجم شوان، مصطفى محمد، علاء مهاوي، ميثم جبار، علي فائز، ضرغام إسماعيل، حسن رائد، مصطفى محمد معن.. ولخط الوسط: محمد مزهر، محمد قاسم، محمد رضا، شريف عبدالكاظم، حسين علي، إبراهيم بايش.خط الهجوم: علاء عبدالزهرة، أيمن حسين، محمد قاسم نصيف، علاء عباس، محمد داؤود.