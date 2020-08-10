طفلة تبتلع 190 حبة مغناطيس باليابان

متابعة الصباح الجديد :

تسببت حالة طفلة صغيرة بصدمة كبيرة لفريق طبي، عقب الكشف عليه بالأشعة السينية على منطقة البطن.

وفي التفاصيل التي تم نشرها، أظهرت صور الأشعة السينية الملتقطة لبطن طفلة صغيرة عانت من آلام حادة في البطن وجود 190 حبة مغناطيس في بطنها.

ووفقاً للتقارير الصحافية فقد أصيبت طفلة بعمر 5 أعوام بآلام حادة في البطن والمعدة وتوجه بها ذووها الى المستشفى للحصول على العلاج والوقوف على السبب، حيث اكتشف ابتلاعها لـ 190 حبة مغناطيس قبل أشهر تقريباً.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، ظلت كرات المغناطيس عالقة داخل معدة الطفلة لمدة شهرين قبل أن يأخذها والداها إلى المستشفى لفحصها بعد أن شعرت بألم شديد.

وقد صُدم الطاقم الطبي فور مشاهدة الأشعة، بعد اكتشاف الخرزات الصغيرة المجمعة داخل جسم الفتاة الصغيرة في أثناء إجراء فحص الأشعة السينية وإنها بقيت طيلة هذه المدة داخل بطنها دون الانتباه للأمر.

وعلى الفور خضعت الطفلة لعملية جراحية استمرت لساعتين، تم خلالها إخراج حبات المغناطيس حبة من معدة وأمعاء الطفلة كانت قد تجمعت مع بعضها البعض.

وعبر منصات التواصل الإجتماعي، وفور انتشار القصة، حذر الكثير من الآباء بضرورة الإنتباه للألعاب التي يلهو بها الأطفال وأن تكون مناسبة لأعمارهم جيداً، حتى لا تتسبب في أخطار لهم ولصحتهم العامة.