جائحة كورونا والرياضة

نجلاء الشمري
كلنا نعرف ان جائحة كورونا فايروس أثرت على العالم وعطلت الحياة وبالنتيجة تأثر بها المواطنين، فشلت الحركة ، واصيب الاقتصاد بركود هائل، لذلك ازدادت المعاناة في عدم المقدرة على ممارسة الاعمال البسيطة وجلب قوتهم اليومي .
والرياضة ايضا اخذت نصيبها من هذا التعطيل فقط تأجل جميع المحافل الكبيرة والمنافسات التي تقام سنويا في جميع البلدان، وذلك من اجل الحفاظ على سلامة اللاعبين والرياضيين من هذا الفايروس الخطير وكان هذا التاجيل له تأثير واضح على اقتصاديات الرياضة ومردوداتها المالية، فالرياضة باتت من أهم عوامل جني الثروات في بلدان الدول المتقدمة وقارات العالم منها آسيا وأوروبا أوالوطن العربي وتعامل الجميع مع الجائحة بحذر شديد من اجل الحفاظ على ارواح وسلامه الملاكات الرياضية.
نحن في مؤوسسة شمس أكتوبر نيوز الإعلامية الدولية، حرصنا عل التواصل مع الوسط الرياضي في إبراز الأنشطة وتسليط الأضواء اسوه بالمتابعات الأخرى لكي نبقى داعمين لكل مظاهر الحياة التي تصارع الفايروس نحو امل جديد ومشرق.
في بلدنا الحبيب فأننا نمارس الحياة مثل بقية الدول، بالاعتماد على التدريبات المنزلية للوسط الرياضي من اجل البقاء في درجة الجاهزية لإقامة البطولات بعد التخلص من الفايروس اللعين بإشراف الملاكات التدريبية لمتابعة اللاعبين وآلية تطبيقهم لمفردات المنهاج عبر برنامج Zoom ، في حين كانت هناك ورش ودورات تدريبية وتحكيمية تقام مع اتحادات رياضية لدول خارجية عن بعد بالبث الالكتروني، ونبقى على أمل عودة الحياة تدريجيا لإقامة البطولات والمنافسات، وتفعليها بنحو افضل وتعويض الرياضيين فترة الابتعاد عن المنافسة بإقامة ملتقيات تنشيطية، كما تتطلب رياضة المرأة مضاعفة الدعم والجهود لها لتعزيز مسيرتها في العطاء الرياضي.
كذلك لا يمكن إغفال الدور الفعال وجهود العديد من الرياضيين والنجوم والعاملين من الإعلاميين في البرامج الرياضية من اطلاق مبادرات إيجابية تسهم في رفع روحهم المعنوية والتصدي للفايروس بحملات تبرع وتوعية وتقديم المساعدات اللوجستية وأمور اخرى كان لها وقعا طيبا في ظل الأزمة التي نأمل ان نتجاوزها برغم ما فقدناه من ضحايا وإصابات وتأثر الاقتصاد ومعاناة أصحاب الدخل اليومي.
* رئيس مؤسسة شمس أكتوبر