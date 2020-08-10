بارتي تروج للتنس بين السكان الأصليين في أستراليا

سيدني ـ وكالات:

استغلت نجمة التنس الأسترالية آشلي بارتي المصنفة الأولى عالميا غيابها عن بطولة أمريكا المفتوحة في الترويج للعبة في أوساط السكان الأصليين في أقصى شمال بلادها.

وأصبحت بارتي (24 عاما) بطلة فرنسا المفتوحة أول لاعبة من سكان أستراليا الأصليين تتبوأ صدارة التصنيف الدولي لمحترفات التنس، بعد إيفون جولاجونج كولي، التي احتلت المركز الأول في يوليو/ تموز 2019.

ويعاني السكان الأصليين في أستراليا من بعض المشكلات الصحية التي يمكن أن تساعد التمرينات الرياضية في التخفيف من أثارها مثل السكرى من النوع الثاني.. وأمضت بارتي أسبوعا في شمال ولاية كوينزلاند التي تنتمي إليها في توعية الشبان في المنطقة.

وقال الاتحاد الأسترالي للتنس في وقت سابق من الأسبوع الحالي إنه سينفق 115 ألف دولار أسترالي (83 ألف دولار أمريكي) خلال السنوات الـ 3 المقبلة لتمويل برامج للتنس في أوساط السكان الأصليين في كوينزلاند.

وقالت بارتي: “هذه فرصة كبيرة وباب لمنح الشبان فرصة ليس فقط على مستوى التنس بل من خلال التعليم والتجربة في كل هذه المجالات المختلفة“.وأضافت بارتي: “التنس أشاع الفرح والسعادة في حياتي وخوض هذه التجربة مع الصغار في أنحاء البلاد شيء رائع“.وأعلنت بارتي مؤخرا عدم السفر إلى الولايات المتحدة للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة التي ستقام ما بين 31 آب و13 أيلول خوفا من العدوى بفيروس كورونا المستجد.