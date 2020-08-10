العجز المالي يعصف بتطلعات أندية الدوري الممتاز قبل بدء الموسم الجديد

اتحاد الكرة يحدد معايير تسمية مشرفي المباريات
بغداد ـ الصباح الجديد:
تواصل الأندية العراقية التجهيز لعودة الدوري الممتاز في الـ10 من أيلول المقبل بعد فترة توقف طويلة بسبب جائحة كورونا.. ومن بين أهم الملفات التي تعمل عليها الأندية، الملف المالي خاصة مع الرغبة في إبرام تعاقدات جديدة وخوض معسكرات ومنح اللاعبين مستحقاتهم.
دخل مستمر: تعد الأندية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية الأكثر استقرارا في الدوري، حيث تضمن وصول مبالغ جيدة لها على خلاف الأندية الأخرى التي لم تحظ بذات الدعم وتعتمد فقط على المنح المقدمة لها بشكل سنوي.
وتتأثر تلك الأندية بتأخير إقرار الموازنة العامة للبلد وبالتالي تبقى في حيرة لحين معرفة ما يمكن تخصيصه لها من المؤسسات الراعية.
تحت خط الفقر: أما أندية المحافظات فأغلبها تحت خط الفقر إن صح التعبير، لعدم وجود الدعم الكافي من مجلس المحافظة المحلي.
وتعيش تلك الأندية دائما في ضائقة مالية، ويرافقها بذات المعاناة الأندية غير المرتبطة بالمؤسسات الحكومية وتعتمد فقط على الموارد المالية التي تحصل عليها من منشآت النادي.
موسم قحط: تتوقع الأندية أن يكون الموسم الحالي “موسم قحط” في ظل الظروف الصعبة التي يعاني منها العراق، ولم تكشف إلى الآن الموازنات المخصصة للأندية، ما دفعها للتلويح بالانسحاب من الدوري في حال لم يحدد المبلغ المرصود للنادي قبل انطلاق المنافسات.. وتشعر غالبية أندية الدوري بالعجز المالي الكبير ما يؤثر على سوق الانتقالات والتعاقدات الجديدة.
دور الوزير: يسعى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الذي يتحمل مهمة ثقيلة في هذا الجانب لحل تلك المشكلة المعقدة من خلال اجتماع مجلس الوزراء والحديث بشكل مباشر مع الوزراء بضرورة حل الأزمة المالية وتخصيص قيمة الموازنة المالية ليكون الأمر معلوما لدى إدارات الأندية والأجهزة الفنية.
وتشير التسريبات إلى أن درجال يسعى لتثبيت الفكرة السابقة بتوحيد موازنات الأندية المؤسساتية بمبلغ 2 مليار دينار من أجل خلق حالة من الاستقرار المبكر ومازال المشروع قيد الدراسة.
من جانب اخر، اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم فتح باب الترشيح لجميع الراغبين بالإشراف على مباريات دوري الكرة الممتاز والدرجة الاولى ودوري الشباب، ومن تنطبق عليهم المعايير أدناه تقديم السيرة الذاتية (CV) من يوم الاثنين الموافق 2020/8/10 ولغاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء الموافق الخامس والعشرون من آب الجاري.
أ- المعايير المطلوبة :أولا: لاعبو المنتخبات الوطنية المتقاعدون عن العمل، وليس لديهم أية صفة أو ارتباط في أي ناد أو اتحاد، والذي مضى على تركهم المنتخب أكثر من عشر سنوات. ثانيا : لاعبو الدوري الممتاز المتقاعدون عن العمل، وليس لديهم أي ارتباط أو صفة مع أي ناد أو اتحاد، والذي مضى على تركهم الاندية فترة عشر سنوات على الأقل. ثالثا: حملة الشهادات (الماجستير والدكتوراه) اختصاص التربية الرياضية، الذين ليس لديهم أي ارتباط أو صفة مع أي ناد أو اتحاد. رابعا: يكون الاختيار من قبل لجنة المسابقات بحسب السيرة الذاتية (CV) المقدمة من قبل المرشحين مع ذكر الشهادة أو الخبرة أو أي عمل إداري سابق يرتقي بالمشرف إلى اعلى مستوى.
ب- بعد اختيار أسماء المشرفين من قبل لجنة المسابقات سيتم فتح دورة خاصة لهم في بداية شهر أيلول، ولمدة ثلاثة أيام في مقر الاتحاد في بغداد، وتحت اشراف الاتحاد العراقي، وبإدارة محاضر من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.