العجز المالي يعصف بتطلعات أندية الدوري الممتاز قبل بدء الموسم الجديد

اتحاد الكرة يحدد معايير تسمية مشرفي المباريات ‏

بغداد ـ الصباح الجديد:‏

تواصل الأندية العراقية التجهيز لعودة الدوري الممتاز في الـ10 من أيلول المقبل بعد فترة توقف طويلة ‏بسبب جائحة كورونا‎.‎‏. ومن بين أهم الملفات التي تعمل عليها الأندية، الملف المالي خاصة مع الرغبة في ‏إبرام تعاقدات جديدة وخوض معسكرات ومنح اللاعبين مستحقاتهم‎.‎

دخل مستمر: تعد الأندية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية الأكثر استقرارا في الدوري، حيث تضمن ‏وصول مبالغ جيدة لها على خلاف الأندية الأخرى التي لم تحظ بذات الدعم وتعتمد فقط على المنح ‏المقدمة لها بشكل سنوي‎.‎

وتتأثر تلك الأندية بتأخير إقرار الموازنة العامة للبلد وبالتالي تبقى في حيرة لحين معرفة ما يمكن ‏تخصيصه لها من المؤسسات الراعية‎.‎

تحت خط الفقر: أما أندية المحافظات فأغلبها تحت خط الفقر إن صح التعبير، لعدم وجود الدعم الكافي من ‏مجلس المحافظة المحلي‎.‎

وتعيش تلك الأندية دائما في ضائقة مالية، ويرافقها بذات المعاناة الأندية غير المرتبطة بالمؤسسات ‏الحكومية وتعتمد فقط على الموارد المالية التي تحصل عليها من منشآت النادي‎.‎

موسم قحط: تتوقع الأندية أن يكون الموسم الحالي “موسم قحط” في ظل الظروف الصعبة التي يعاني ‏منها العراق، ولم تكشف إلى الآن الموازنات المخصصة للأندية، ما دفعها للتلويح بالانسحاب من الدوري ‏في حال لم يحدد المبلغ المرصود للنادي قبل انطلاق المنافسات‎.‎‏. وتشعر غالبية أندية الدوري بالعجز ‏المالي الكبير ما يؤثر على سوق الانتقالات والتعاقدات الجديدة‎.‎

دور الوزير: يسعى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال الذي يتحمل مهمة ثقيلة في هذا الجانب لحل ‏تلك المشكلة المعقدة من خلال اجتماع مجلس الوزراء والحديث بشكل مباشر مع الوزراء بضرورة حل ‏الأزمة المالية وتخصيص قيمة الموازنة المالية ليكون الأمر معلوما لدى إدارات الأندية والأجهزة الفنية‎.‎

وتشير التسريبات إلى أن درجال يسعى لتثبيت الفكرة السابقة بتوحيد موازنات الأندية المؤسساتية بمبلغ ‏‏2 مليار دينار من أجل خلق حالة من الاستقرار المبكر ومازال المشروع قيد الدراسة.‏

من جانب اخر، اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم فتح باب الترشيح لجميع الراغبين بالإشراف على مباريات ‏دوري الكرة الممتاز والدرجة الاولى ودوري الشباب، ومن تنطبق عليهم المعايير أدناه تقديم السيرة ‏الذاتية‎ (CV) ‎من يوم الاثنين الموافق 2020/8/10 ولغاية انتهاء الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء ‏الموافق الخامس والعشرون من آب الجاري.‏

أ‌- المعايير المطلوبة‎ :‎أولا: لاعبو المنتخبات الوطنية المتقاعدون عن العمل، وليس لديهم أية صفة أو ‏ارتباط في أي ناد أو اتحاد، والذي مضى على تركهم المنتخب أكثر من عشر سنوات. ثانيا : لاعبو ‏الدوري الممتاز المتقاعدون عن العمل، وليس لديهم أي ارتباط أو صفة مع أي ناد أو اتحاد، والذي مضى ‏على تركهم الاندية فترة عشر سنوات على الأقل‎. ‎‏ ثالثا: حملة الشهادات (الماجستير والدكتوراه) ‏اختصاص التربية الرياضية، الذين ليس لديهم أي ارتباط أو صفة مع أي ناد أو اتحاد. رابعا: يكون ‏الاختيار من قبل لجنة المسابقات بحسب السيرة الذاتية‎ (CV) ‎المقدمة من قبل المرشحين مع ذكر الشهادة ‏أو الخبرة أو أي عمل إداري سابق يرتقي بالمشرف إلى اعلى مستوى‎.‎

ب‌- بعد اختيار أسماء المشرفين من قبل لجنة المسابقات سيتم فتح دورة خاصة لهم في بداية شهر ‏أيلول، ولمدة ثلاثة أيام في مقر الاتحاد في بغداد، وتحت اشراف الاتحاد العراقي، وبإدارة محاضر من ‏قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.‏