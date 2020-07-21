“معك وبدونك” جديد عائد خصباك

بابل ــــ الصباح الجديد:

عن دار الصواف للطباعة والنشر في بابل، صدرت الطبعة الأولى من رواية” معك وبدونك” للروائي العراقي عائد خصباك. بواقع 189 صفحة من القطع المتوسط. ومما جاء على غلاف الرواية: عرف حمودي كيف يبتسم للزبون ابتسامة الصباح، فنجح، لأن تأثيرها بات ملموسا ومحسوسا. عرف كيف يتركها تغلي على نار هادئة. هي في نهاية الأمر يخرجها من جيبه كما الحاوي، ويلصقها على وجهه متى أراد.

اقتنع حمودي أن ذلك مؤثر في رواج بضاعته، فمن يأتي لشراء حاجة وهو مرتاح غير الذي يأتي مضطربا أو منزعجا. قد يجعل ذاك الشخص ينسى ما كان عليه مادام هو الآن عند حمودي في محله وفي كنفه، يقدم له ابتسامة مخلوطة بماء الورد وزهر الأقحوان أو بالورود المخملية، مع ورد الكرز أو زهر القرنفل، مع الياسمين مختلطة بالعسل الطبيعي أو بالفواكه المجففة، مع الزبيب الأسود أو التوت الأحمر. ابتسامة مع اليوسفي أو الخوخ والتفاح والأناناس. بالفراولة والتوت والليمون، بقشور البرتقال أو بنكهة التوابل، بالكرز البري. ابتسامة بالجرجير، ابتسامة بالخس، بالبطاطا، بالنعناع، ابتسامة بالشاي السيلاني أو بالقهوة التركية أو باللوز المبشور مع اليانسون. بالزعفران، بالقرنفل، بالريحان. ابتسامة مثل هذه تخفض مستوى السكر عند بعض من يطلب من المحل مزيدا من الحاجات أو تخفض من ضغط دمه فيشعر بالراحة. والرواية مقسمة على شكل فصول، بواقع 17 فصلا. وعائد خصباك، هو كاتب وروائي عراقي، صدر له: سوق هرج عام 2004. المقهى الاسباني صدرت عام 2009. يا دنيا يا غرامي عام 2019. اضافة الى كتاب نقدي بعنوان ” باب السيف. في قصة الستينات العراقية” وفي السيرة له ” مائة ليلة وليلة أو أيام العراقي في قاهرة نجيب محفوظ”.