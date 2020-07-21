خوسيه مارينو سواريث

ترجمها عن الاسبانية: حسين نهابة

احتاج يا صديقي الى المزيد من الوقت

لأنسى حياتي الداعرة كلها

بدءً من الشباب العابث الضال

ولحظات من عهود حب فاشل.

كنتُ دون سند، كسفينة تُبحر في مياه ضحلة

في غربة لا قدرة لي عليها

ظلماء مُترعة بالحزن العميق

قطارها لا يتوقف ولا يكِّل.

لا تحزني من اجلي، فلستُ سوى حنين

يُسكٍّن هذا الجسد الموجوع الذي،

لن يجد سلواه الاّ في هجر العالم.

حضوري عدم

اتطلع الى كل شيء، ببرود جليدي

جعل حياتي حامضة لا وجود للحب فيها.

*وُلد خوسيه مارينو سواريز فرنانديز في أستورياس – إسبانيا، في 28/5/1944. شاعر وباحث وناشط. أُصيب في عام 1995 بمرض الشلل الرعاشي. وبدعم غير مشروط من مجلس مدينة نافيا، أسس أول جمعية (الشلل الرعاشي) وقام بجولات واسعة في المنطقة لمدة أربع سنوات، مما حمَل ذاكرته بأماكن كان لها الفضل في كتابته مائة قصيدة (سوناتات) في وصف لهذه الروائع الطبيعية التي حباها الله سحراً، مُتطلعاً الى مرآة رامون دي كامبوامور، الذي يعتبره أحد أعظم الشعراء الإسبان في التاريخ.

في عام 2019 ، طبعت له مؤسسة فيربوم للطباعة والنشر ديوانه (جمال وقسوة الحياة) الذي اخذ شهرة واسعة وترجمت قصائده الى العديد من اللغات.

في عام 2019، منحه المعهد الثقافي لأمريكا اللاتينية مرتبة الشرف، في فئة الشعر لجودة أعماله في مسابقة الشعر والسرد الدولية 64.