“احباب التقى” .. دور إيجابي في زمن جائحة كورونا ‏

بغداد ـ الصباح الجديد:

وضعت جائحة كورونا العديد من المنظمات المتخصصة في ميدان العمل الأنساني في الواجهة ، من خلال ‏البرامج التي نفذتها هذه المنظمات في ظل الواقع الصعب .

ولمنظمة احباب التقى لرعاية المرأة والطفل المسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية لدى رئاسة الوزراء ، دورا فعالاً في الفترة الحالية ، فالمنظمة التي انطلقت بعملها في العام 2006 بإدارة ليث عبد ‏الجبار الذبجاوي، والفريق المتطوع معه من الذين شمروا عن سواعدهم وضحوا بالكثير من اجل تقديم ‏المساعدة للمحتاجين، هذه المنظمة سجلت حضورا ايجابيا في مواجهة جائحة كورونا.‏

تقول عضو ومسؤولة المرأة في المنظمة ، هدية الشمري، لـ “الصباح الجديد”، في بداية الازمة الراهنة المتعلقة بوباء كورونا، كانت للمنظمة جولاتها في العديد من مناطق بغداد في ‏جانبي الرصافة والكرخ، تضمنت هذه الجولات توزيع سلات غذائية ومساعدات عينية مالية وتوزيعها ‏بين المستفيدين.‏

وتشير الشمري إلى توزيع كسوة عيد الفطر المبارك لنحو 68 يتيما “بنين وبنات” في الحرية ، وايضا للعدد نفسه في دار الايتام “بنين” فقط، اذ قام وفد المنظمة بزيارة دار براعم الايتام في الصليخ والاطلاع على واقعه ورفد الايتام بكسوة العيد.

وتضيف عضو المنظمة ان المنظمة تضم نحو 90 من الارامل و40 من المطلقات والمتعففات 85 ، يضاف إليها 248 ‏يتيما من البنين تحت 14 عاما والبنات تحت 16 عاما، وهذه الاعداد تتسلم مساعدات شهرية من ‏المنظمة، وهذه المساعدات تسهم في تواصل هذه الفئات مع الحياة وتخفف عنهم عبء المصاعب التي ‏تواجههم.‏

وتقول الشمري ان دور منظمة احباب التقى لرعاية المرأة والطفل، كان واضحا في التعامل مع الازمة الراهنة، نجحت إلى ‏حد كبير في تبني العديد من الحالات والمتابعات الميدانية الخاصة بالاسر المتعففة والمنضوين تحت لواء ‏المنظمة من المستفيدين .

وفي هذا الاطار بالحديث عن المنظمة ودورها الفعال ميدانيا، فأننا لا نغفل دور ‏العديد من المنظمات الاخرى العاملة في الميدان الانساني، فتحية للجهود المخلصة التي تبذل كل ما ‏بوسعها في الوقوف إلى جانب ابناء الوطن في ضوء الازمة الصحية الحالية والعمل على تجاوزها عبر ‏برامج منتظمة تقف إلى جنب الشعب العراقي الواحد.‏