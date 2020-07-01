آثار جائحة كورونا وجيوكيميائية النفوط وتنبيب الرغامي لمرضى إصابات الرأس

الصباح الجديد تتابع عددا من الندوات والورش في جامعة البصرة

البصرة _ سعدي السند :

تابع مكتب الصباح الجديد في البصرة عددا من الندوات والحلقات النقاشية والورش التي أقامتها كليات جامعة البصرة في تخصصات متعددة .

اثار جائحة كورونا على المجتمعات البشرية

فقد نظمت كلية التربية للعلوم الانسانية في جامعة البصرة ورشة عمل عن (الاثار الاقتصادية والصحية والاجتماعية لجائحة كورونا على المجتمعات البشرية ) .

وتضمنت الورشة عددا من المحاضرات عن ابعاد جائحة كورونا والاثار الصحية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عنها على المجتمعات البشرية وتناولت كذلك المشكلات الاقتصادية على المستوى العالمي والاقليمي.

كما تناولت الورشة الابعاد المستقبلية لها في ضوء التغيرات الاقتصادية الحالية فضلا عن مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الدول وبينها وبين البنك الدولي والتزامات الدول المديونة في مواجهة سياسات البنك الدولي ، سيما في شمال افريقيا والشرق الاوسط .

وناقشت الندوة اهم القطاعات الاقتصادية التي تعرضت للتدهور من جراء هذه الجائحة ، سيما قطاعات السياحة والنقل بجميع انواعه وغيرها.

وتهدف الورشة الى الاطلاع على الاثار الاقتصادية التي ظهرت في الآونة الاخيرة ، سيما وان العراق من الدول التي تأثرت بهذه الجائحة في ظل تدني اسعار النفط عالميا ولغرض ايجاد السبل الكفيلة في مواجهة تلك الاثار على المنطقة العربية ، سيما العراق وكذلك التعرف على اهم الاستنتاجات والتوصيات الممكنة للتعامل مع الجائحة على المستوى الاقتصادي والصحي .

جيوكيميائية النفوط لمكامن حقل الزبير جنوب العراق

وناقشت كلية العلوم في جامعة البصرة رسالة الدراسة الموسومة (مضاهاة جيوكيميائية عضوية لنفوط مكامن حقل الزبير النفطي – جنوب العراق) لللباحثة منة الله محمد .

وهدفت الدراسة في تحديد المواصفات الفيزيائية والكيميائية لنفوط المكامن المختلفة وتحديد العوامل المؤثرة عليها وتحديد نسبة تحول الكيروجين الى هيدروكاربونات اضافة الى تحديد الصخور المصدرية وهجرة النفوط .

وأكدت الدراسة ان نفوط تكوين اليمامة هي الاكثر نضوجا ويحتوي النفط على نسبة عالية من الكبريت وهذا يدل على ظروف مختزلة مترسبة في بيئة بحرية. كما ان تكوين اليمامة يسجل نسبة تولد النفط والغاز من تكوين الزبير وتوصي الدراسة باخذ نماذج نفوط بظروف المكمن عند اجراء اي دراسة جيوكيميائية لغرض اعطاء صورة واضحة لمواصفات هذه النفوط وتوصي ايضا باجراء دراسة مقارنة جيوكيميائية لنفوط مكامن حقول جنوب العراق وخاصة حقل الرميلة الجنوبي والشمالي وغرب القرنة لمكمن المشرف لمعرفة خواص والمصادر الرئيسة التي زودت هذا المكمن كونه منتج من جميع هذه الحقول.

واستنتجت الدراسة ان النفط الخام لتكوين اليمامة يحتوي على نفط خفيف اما تكوين الزبير فيكون نفطا متوسطا الى خفيف بينما تكوين المشرف يحتوي على نفط متوسط .

واوصت الدراسة مقارنة جيوكيميائية لنفوط مكامن حقول جنوب العراق وخاصة حقل الرميلة الجنوبي والشمالي وغرب القرنة لمكمن المشرف لمعرفة خواص والمصادر الرئيسة التي زودت هذا المكمن كونه منتج من جميع هذه الحقول.

الاثر المهم والجهود العلمية والفكرية البارزة للعلماء العراقيين

وناقشت دراسة في كلية الآداب بجامعة البصرة هجرة علماء العراق الى مصر وبلاد الشام خلال القرنين السابع والثامن الهجريين/الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين.

وتضمنت الدراسة التي قدمتها الباحثة ذكرى محمد كاظم خمسة فصول ناقش الفصل الاول اوضاع العراق في القرنين السابع والثامن الهجريين/الثالث عشر والرابع عشر الميلاديين وبحث الفصل الثاني الاوضاع السياسية في مصر وبلاد الشام واثرها في هجرة العلماء ، وعني الفصل الثالث بالأوضاع الاقتصادية في مصر وبلاد الشام وأثرها في هجرة علماء العراق وركز الفصل الرابع على الاوضاع العلمية والثقافية في مصر وبلاد الشام وأثرها في هجرة علماء العراق ، فيما بين الفصل الخامس وضع العلماء المهاجرين في بلاد المهجر.

وتهدف الاطروحة الى كشف الاثر المهم والجهود العلمية والفكرية البارزة لعدد من العلماء العراقيين المهاجرين الذين اثروا في الحياة العلمية والفكرية والعقائدية فضلا عن السياسية في بلاد الشام ومصر وعلى مدى قرنين من الزمن.

ورشة الالكترونية عن أثر جائحة كورونا على التقادم المسقط

ونظمت كلية القانون جامعة البصرة ورشتها الالكترونية عن أثر جائحة كورونا على التقادم المسقط ، عن طريق برنامج ffc والتي قدمها الدكتور ضرغام فاضل حسين وبين فيها ان العالم يعيش منذ عدة اشهر حدثا عصيبا الا وهو تفشي فايروس كورونا والذي صنف من قبل منظمة الصحة العالمية بأنه جائحة كما اكدت الورشة بأن اثر تفشي هذا الفايروس لا يقتصر على الجانب الصحي بل تعداه الى مختلف جوانب الحياة الاخرى مما يترتب عليه قيام معظم دول العالم بتعليق الجانب الاكبر من انشطتها الرياضية والاجتماعية والاقتصادية حتى وصل الامر ببعضها ممن تفشى فيها الوباء الى اجبار السكان على ملازمة مساكنهم وعدم مغادرتها الا لقضاء الحاجات الضرورية .

وناقشت الورشة الالكترونية ان العراق كباقي الدول الاخرى عرف العديد من الاصابات بفايروس كورونا مما دفع الحكومة الى اجراءات وقائية ضدة ومنها منع جميع انواع التجمعات وتعليق الدوام في معظم دوائر الدولة عدا الصحية والامنية مما انعكس سلبا على قطاعات التجارة والصناعة فضلا عن القطاع القضائي .

وتهدف الورشة الى طرح التساؤل الاتي : هل يمكن اعتبار جائحة كورونا من الموانع المادية التي يترتب عليها وقف احتساب مدة التقادم المسقط ؟ وللإجابة على هذا السؤال قام الدكتور ضرغام فاضل بتعريف التقادم المسقط على منصة الالكترونية وبين أساسه القانوني ثم فصل الكلام عن مدد التقادم وكيفية احتسابها ثم توصل للإجابة عن السؤال بالقول بإمكانية اعتبار جائحة كورونا من الموانع المادية التي يترتب عليها وقف احتساب مدة التقادم لأن المادة ٤٣٥ من القانون المدني العراقي لم تورد تلك الموانع على سبيل الحصر وإنما على سبيل الدلالة والمثال .

تفويه الرغامي المبكرة مقارنة بعملية تفويه الرغامي المتأخرة

وناقشت كلية الطب جامعة البصرة بحثا عن تأثير عملية تفويه الرغامي المبكرة مقارنة بعملية تفويه الرغامي المتأخرة على مدة التهوية الميكانيكية وطول مدة البقاء في وحدة العناية المركزة لمرضى اصابات الدماغ . ويهدف البحث الذي قدمته الباحثة دعاء مظفر عبد الصمد الى مقارنة تأثير عملية تفويه الرغامي المبكرة مقارنة بعملية تفويه الرغامي المتأخرة على مدة التهوية الميكانيكية وطول مدة البقاء في وحدة العناية المركزة لمرضى اصابات الدماغ. واستنتج البحث ان اجراء عملية تفويه الرغامي المبكرة لمرضى اصابات الرأس قبل 7 ايام من التنبيب الرغامي يقلل بشكل كبير من مدة التهوية الميكانيكية وطول مدة البقاء في وحدة العناية المركزة. واوصى البحث بضرورة اجراء عملية تفويه الرغامي قبل 7 ايام من تنبيب الرغامي لمرضى اصابات الرأس والذين يعانون من فقدان الوعي ويحتاجون الى تنبيب الرغامي.