العراق والاردن يناقشان استكمال متطلبات الربط الكهربائي وشبكة الإنترنت بين البلدين

بحث مع الكويت سبل تطوير العلاقات الثنائية

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث وزير التخطيط الأستاذ الدكتور خالد بتال النجم مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية منتصر الزعبي، العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وسبل تطويرها.

وأكد الوزير خلال استقباله السفير الزعبي على قوة ومتانة وعمق العلاقات الثنائية، لانها تتسع لتشمل الجوانب الاجتماعية والثقافية، فضلا عن الجوانب الاقتصادية والسياسية، مبينا حرص وزارة التخطيط، على فتح آفاق جديدة من التعاون في عدد من المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بما يسهم في تعزيز الواقع الاقتصادي والتنموي في كلا البلدين.

فيما اكد السفير الأردني، وجود تطور كبير شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات السابقة، نتيجة تطابق وجهات النظر ازاء اغلب القضايا المشتركة، وفي المقدمة منها الجوانب الاقتصادية، مشيرا إلى ان تطور العلاقات انعكس ايجابا على حجم التبادل التجاري، وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة.

إلى ذلك بحث الطرفان خلال اللقاء، عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، من بينها استكمال اتفاق الربط الكهربائي، والإنترنت، بين لعراق والأردن، وكذلك العمل على إنشاء المدينة الاقتصادية على الخط الحدودي، فضلا عن مناقشة إمكانية العمل على تأهيل وتطوير وتأمين الطريق الدولي السريع الذي يربط العراق بالأردن. على صعيد متصل بحث وزير التخطيط مع سفير دولة الكويت لدى العراق سالم غصّاب الزمانان دعم جهود عمليات اعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية . وثمن الوزير في مستهل اللقاء، مواقف دولة الكويت، حكومةً وشعبا، الداعمة للعراق، سيما في مجال مواجهة جائحة كورونا، ودعم جهود عمليات اعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار والتنمية في عموم العراق، مبينا ان الظرف الراهن الذي تمر به بلدان المنطقة والعالم، يتطلب، المزيد من التعاون من اجل عبور الأزمة، وتجاوز التحديات الاقتصادية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط .

واكد الوزير مضي الحكومة العراقية، في اتخاذ سلسلة من الإجراءات والإصلاحات الاقتصادية، على المديين القريب والمتوسط، من خلال تفعيل الاستثمار وخلق بيئة جاذبة للأعمال، داعيا الشركات الكويتية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الكثير من القطاعات التنموية، وفقا للأولويات الاقتصادية وفجوات التنمية المؤشرة على مستوى كل محافظة من المحافظات.

من جانبه، رحّب الزمانان، بتوجهات الحكومة العراقية، في دعم الاستثمار وتعزيز علاقات التعاون المثمر مع دولة الكويت، معربا عن استعداد الحكومة الكويتية لتقديم المزيد من الدعم للشعب العراقي الشقيق، في مختلف المجالات، مؤكدا رغبة الكثير من الشركات للعمل في العراق.