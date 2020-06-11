نيللي كريم تعلن خطبتها رسميا والتزامها التباعد الاجتماعي

الصباح الجديد-وكالات:

أعلنت الفنانة المصرية نيللي كريم، احتفالها رسميا بخطبتها لرجل الأعمال عمر إسلام في جو عائلي، بحضور اقتصر على افراد من الاسرتين بمدينة الجونة، التزاما بإجراءات التباعد الاجتماعي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأكدت نيللي أن الصور التي نشرت عبر حسابها بموقع إنستغرام كانت بعد دقائق من انتهاء حفل الخطبة، وتوقعت اجراء مراسم الزفاف بنهاية عطلة الصيف الحالي، بعد الاطمئنان على انتهاء جائحة كورونا.

يذكر أن أنباء الزواج طاردت نيللي كريم الأسبوع الماضي وتردد إنها تزوجت سرا من رجل الأعمال عمرو إسلام الصديق المقرب للنجم عمرو دياب، بعد علاقة حب استمرت سبعة اشهر حيث تعرفا في حفل خاص لدياب ودينا الشربيني، ووقف رجل الأعمال بجوارها في أثناء خضوعها لجراحة عاجلة لإزالة ورم حميد من وجهها في أميركا.

وسبق لنيللي كريم الزواج مرتين الأولى بعمر 17 عاما وأنجبت ولدين هما كريم ويوسف، والثانية من خبير التغذية هاني أبو النجا وأنجبت منه ابنتين هما سيليا وكندة وتم الطلاق عام 2015.