صناع الموسيقى والموضة ينضمون حملات لمواجهة العنصرية

الصباح الجديد-وكالات:

انتشرت منذ أيام حملة بعنوان #BlackOutTuesday عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار مناهضة العنصرية المنتشرة في بعض الولايات الأميركية.

حاولت ، سيدتان تعملان في مجال صناعة الموسيقى في أميركا ” جميلة توماس وبريانا أجيمنج” التنديد بما حدث، مؤكدين أن صناعة الموسيقى لها إيرادات تصل مليارات الدولار وتعتمد على المواطنين ذوي البشر السمراء بشكل أساسي، ما دفعهما إلى اتخاذ موقفًا داعمًا لمواجهة العنصرية..

وقرر صناع الموضة التضامن معهم في مواجهة العنصرية في إطار الحملة العالمية، من خلال التبرع بالأموال لمنظمات تواجه العنصرية، وهو ما دعت له دور: «Fendi، Valentino و Versace»، مطالبين بمعاقبة الضباط المسؤول.

تضامنت بقية دور الأزياء العالمية وأبرزها: «Chanel – celine – prada – Dior – Carolina Herrera»، معبرين عن تضامنهم مع الحملة المناهضة للعنصرية والظلم الذي يواجهه أصحاب البشرة السوداء في أميركا والعالم، وهو ما حاولت دار Gucci التعبير عنه عبر صفحتها الرسمية على إنستغرام، داعية إلى المساواة والحب ومناهضة العنصرية.

كبار المصممين العرب ايضًا كان لهم دور في الحملة اهمهم جورج شقرا وإيلي صعب وربيع كيروز، وغيرهم من أشهر المصممين العرب، حيث نشر بعضهم صور لأيادي متشابكة ، في إطار دعمهم لمناهضة العنصرية.