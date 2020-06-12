الشفاء الذاتي.. حقيقة وليس خرافة

احلام يوسف

عندما نريد التحدث عن السحر فلا يمكن لنا ان نتخطى جسم الانسان بما لديه من قدرات نجهل مدياتها واهميتها، فكثيرا ما نسمع من بعض الاطباء ان الشفاء لا يأتي من خارج الجسم “أي الادوية والمضادات الحيوية” بل من داخل الجسم نفسه بما يعرف بعملية الشفاء الذاتي.

ماذا يعني الشفاء الذاتي؟ وهل يمكن للإنسان شفاء جسمه من مرض معين بمجرد التركيز مع العقل وتطويع خلايا الجسم؟ وكيف تجري هذه العملية وهل كل الناس لديهم تلك القدرة على الشفاء الذاتي؟

الطبيب المختص بعلم النفس عبد الخالق طاهر يقول: عملية الشفاء الذاتي رحلة طويلة لعقل الانسان للوصول الى اقصى طاقاته التي وضعها الله به والتي لا نعرف مداها ولا حقيقة قدراتها، هي عملية تجعل العقل خال من المشكلات والالام وعندما يتحرر العقل منها من خلال عملية ترويض وتطويع وقبلها قرار وايمان بحقيقة وجودها فسيكون الجسم حينها اكثر قدرة على طرح الاجسام الغريبة من بكتيريا وفيروسات وبالتالي ففرصته للشفاء اسرع بكثير ممن يستسلم للمرض ويعتمد كليا على المضادات الحيوية التي احيانا يتناولها وهو قلق او غير موقن بقدرتها على شفائه.

هل هناك دراسات اثبتت هذه النظرية؟

نعم بدأ العلم باكتشاف قدرة الجسم على الشفاء الذاتي من الامراض بنسبة 75%، وهناك اكثر من 3500 حالة من المصابين بالسرطان وامراض تتعلق بالغدة الدرقية المسؤولة عن اغلب وظائف الجسم، استطاعوا علاج انفسهم والشفاء من دون الحصول على علاج او مضادات. لكن علي ان اوضح امرا، ان الشفاء الذاتي في بعض الحالات لا ينفع بنحو مطلق لكنه يساعد على الوقاية من الامراض والشفاء بوقت اسرع، وهذا امر يجب الا يستهان باهميته.

كيف يمكن ان نقرر ونبدأ رحلة الشفاء الذاتي؟

هناك عدة طرق اهمها الصحة النفسية، فالأشخاص السلبيين عادة يكونون عرضة للأمراض ومناعتهم تكون قليلة، اود ان اذكر هنا ان الكثير من الناس شفوا من بعض الامراض بمجرد ان اعطاهم شيخ حجاب واخبرهم بيقين تام ان الحجاب سيشفيهم، هؤلاء امنوا وايقنوا انهم سيشفون، فشفوا ليس بسبب الحجاب بل بسبب تركيز عقلهم على عملية الشفاء. وتلك العملية تحتاج الى مكان هادئ وآمن، وتصفية للذهن، وترديد بعض الكلمات الايجابية اهمها انك قررت طرد الاجسام الغريبة، الجسم وكل عضو مرتبط بالعقل، والعقل يسمع ويمكن ان نروضه من حيث طبيعة التفكير.

واضاف: التنفس بعمق احد الوسائل للحصول على الهدوء والتقليل من الضغط بسبب التفكير بالأمراض والمتاعب. فحص الجسم احد الوسائل المهمة، ويعني انني ابدأ بالتركيز مع كل عضو من اصبع القدم الى الرأس، كيف يشعر كل عضو؟ هل هو طبيعي ام يشعر بالألم؟ هنا وبعد القيام بهذا لعدة مرات ولعدة ايام، يمكن للإنسان ارسال الطاقة لهذا المكان ليبدأ بعملية الشفاء الذاتي، ويبدأ الجسم يتواصل مع الشخص بصورة جيدة، حيث يعطي اشارات واضحة في كل مرة تهاجمه الفيروسات او البكتيريا او أي نوع من الامراض، علينا ان نصاحب اجسامنا، نتحدث اليها ونسمعها الكلام الايجابي، وصدقيني الجسم او لنقل العقل يسمع ويستجيب شرط ان نكون مؤمنين ايمانا مطلقا بهذا.

وختم حديثه بأن “الجمع بين عمل الطاقة والتصور والتنفس، وتمارين الإفراج العاطفي، واستعمال فحص الجسم الترسانة الرئيسة التي تحتاجها للشفاء الذاتي. فبمجرد إتقان ذلك، سيمكنك إضافة أدوات أخرى أكثر تعقيدًا لتعزيز تجربتك.. اخيرا يجب ان اشير الى ان تمارين اليوغا يمكن ان تساعدنا في هذا الموضوع شرط ممارستها بصورة صحيحة”.