الفوز على فيسنتي خطوة مهمة ونطمح لتقديم الافضل امام بنفيكا

مالك فيوري المدرب المساعد لنادي بورتيمونينسي البرتغالي:

بغداد ـ فلاح الناصر:

وصف المدرب العراقي المحترف في نادي بورتيمونينسي البرتغالي مالك فيوري عودة استئناف مباريات الدوري الممتاز بالخطوة المهمة التي تؤكد المقدرة في تجاوز ازمة جائحة كورونا “كوفيد 19″، وبين في حديث له مع “الصباح الجديد” ان العالم يسعى إلى التعايش مع الوباء والتغلب عليه وفقا لارشادات صحية وتطبيق التعليمات الخاصة.

واوضح فيوري ان عودة مباريات الدوري البرتغالي اسوة بالعديد من دول أوروبا التي اقدمت على اقامة المباريات، يسهم في استعادة الحياة والعمل الصحيح نحو تخطي الفايروس والانتصار عليه، اذا كانت المدة السابقة قد شهدت اقامة تدريبات منعزلة للاعبين في منازلهم وفقا لتعليمات الصحة العالمية، كما ان الملاكات التدريبية حرصت على اعطاء اللاعبين مناهج خاصة للبقاء في درجة جاهزية تامة وكبيرة من أجل العودة إلى مزاولة النشاط الرياضي.

واضاف: الفحوصات الطبية متواصلة في نادي بوتيمونينسي، اذا تبدا قبل المباراة بيوم واحد يتم فحص اللاعبين بصورة عامة، سيما اللاعبين المسجلين ضمن قائمة المباراة مع الملاكين التدريبي والإداري، وهي خطوة مهمة جدا من أجل ضمان صحة الجميع.

وعن الفوز الذي تحقق لفريقه في عودة المباريات، قال: حققنا الفوز على فريق جيل فيسنتي بهدف من دون رد حمل امضاء اللاعب البرازيلي المحترف لوكاس فيرنانديز، برغم ان الفوز لم يسهم في تقدم الفريق بلائحة الترتيب حيث ما زال فريقنا في المركز 17 قبل الاخير، لكنه منحنا دافعا قيا تحضيرا للمباريات المقبلة، فضلا عن كونه أتى في وقت صعب صحيا.

وتابع ان النقاط الثلاث التي حصدها فريقه كانت مهمة ايضا فقد ارتفع فيها رصيد الفريق إلى النقطة 19، وهو يقرب الفريق بدرجة جيدة للفريقين اللذين يتقدمان عليه في سلم الترتيب ولكل منهما 25 نقطة، وهما فريقي باكوس دي فيريرا ومارتيمو ، في حين يتفوق بورتيمونينسي بفارق جيد من النقاط امام متذيل الترتيب فريق دسيبورتيفو أنيس الذي يملك 13 نقطة.

وذكر ان مباراة فريقه المقبلة ستجرى اليوم الاربعاء امام فريق بنفيكا متصدر الدوري البرتغالي الممتاز برصيد 60 نقطة، وستكون مباراة على درجة عالية من الأهمية، لان المتصدر يتطلع لتحقيق تفوق في المباراة بعد تعادله سلبا في المباراة السابقة امام تونديلا، في حين يأمل بورتيمونينسي ان يسجل نتيجة ايجابية تؤكد مقدرته في المواصلة نحو القفز إلى مواقع متقدمة في اللائحة.

واشار إلى ان الملاك التدريبي لفريق بورتيمونينسي بقيادة البرتغالي أنتونيو فولها، وضع التكتيك المناسب لمباراة اليوم مدركا حجم الفريق المنافس الذي يملك لاعبين على مستوى عالي وملاك تدريبي بقيادة بروتو لاجي وهو احد الاسماء التدريبية المتميزة في البرتغال، في حين يضم في صفوفه نخبة من الاسماء اللامعة في مقدمتهم البرازيلي المحترف كارلوس فينيسيوس الذي يعتلي صدارة ترتيب هدافي الدوري البرتغالي وله 16 هدفا، ناهيك عن الدولي المغربي عادل تاعرابت واخرين ممن يملكون التمثيل المتميز في الملاعب العالمية.

واشار إلى ان فريقه يستعد جيدا للمباراة بهدف اثبات الحضور الافضل امام المتصدر وصاحب البطولات الكبيرة في البرتغال، إلى جانب انب بورتيمونينسي يتمتع بطاقة ايجابية بعد عودة المباريات وتكملة المنافسات بتحقيقه الفوز في المباراة السابقة وهي عامل ايجابي للاعبي الفريق الطامح بالتقدم في سلم ترتيب لائحة الدوري البرتغالي الممتاز.