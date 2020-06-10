  • الجمعة , 12 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

أطول كلب في العالم يسجل رقما قياسيا جديدا بطول عمره

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الصباح الجديد-وكالات:

سجل الكلب الشهير “فريدي” الذي فاز سابقا بلقب أطول كلب في العالم، رقما قياسا آخر ، بعد أن أصبح أكبر كلب معمر من نوع Grand Danois.

وأشارت مالكة الكلب، كلير ستونمان، من مقاطعة نورفولك البريطانية بأن كلبها العملاق بعد أن احتفل في الـ 17 من مايو الفائت بعيد ميلاده الثامن أصبح أكبر كلب على قيد الحياة من نوع Grand Danois .

وقالت ستونمان إن الاحتفال اللطيف بعيد ميلاد حيوانها الأليف تم بحضور جارتها الصغيرة كلير مانلي البالغة من العمر سبع سنوات، والتي تعد صديقة محببة لـ “فريدي”.

وأضافت “أحاول دوما إخراج كلبي للتنزه في الصباح الباكر حتى لا يصدم الناس من حجمه الكبير او يخافوا. أنا قلقة بشأنه وسعيدة أني أملكه وهو في هذا العمر، إنه مدلل للغاية، ويستطيع أن يحصل على ما يريد في هذه الأيام”.

وتجدر الإشارة إلى أن “فريدي” دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية سابقا بعد أن حصل على لقب أطول كلب في العالم، اذ بلغ ارتفاعه حتى منطقة الظهر 1.035 م.

وتبلغ تكلفة إطعام هذا الحيوان الأليف 500 جنيه إسترليني في الشهر تقريبا، إذ تتكون وجباته من اللحم البقري المفروم والدجاج المشوي والحلويات.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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