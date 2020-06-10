  • الجمعة , 12 يونيو 2020
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة

ليدي غاغا تطالب بحماية حقوق أصحاب البشرة السمراء

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الصباح الجديد-متابعة:

اعلن عدد من مشاهير العالم وقوفهم مع حقوق أصحاب البشرة السمراء بعد سقوط جورج فلويد مختنقاً فأصبحت كلمته الأخيرة “أنا لا أتنفس” شعار مكافحة العنصرية المؤثر في عام 2020.

وكشفت المغنية العالمية ليدي غاغا عن مشروعها دعماً لأصحاب البشرة السمراء على طريقتها الخاصة، بعد أن تأججت الاحتجاجات في شتى أنحاء الولايات المتحدة الأميركية.

ونشرت ليدي غاغا عبر صفحتها الخاصة على أحد موقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام”، صورة ليدها مرسوم عليها علامة السلام، وعلّقت: “ابتداء من الغد، سأمنح حسابي على موقع “إنستغرام” لكل من المنظمات التي تبرعت لها مؤخراً، في محاولة لتوصيل أصواتهم المهمة”.

كما تعهدت بأنها ستظل للأبد عبر منصاتها الخاصة في مواقع التواصل الإجتماعي “ترفع أصوات كل الأعضاء والمجموعات الملهمة داخل مجتمع السود”.

ويتميز حساب ليدي غاغا بموقع التواصل الإجتماعي “إنستغرام” بعدد من المتابعين يبلغ أكثر من 42 مليون حول العالم.

صادقا فعلا.

نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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