التجارة توجه بمعالجة مشكلات تسويق الحنطة بجميع المحافظات

بغداد – الصباح الجديد:

وجه وزير التجارة، علاء الجبوري، ملاكات الوزارة العاملة في المراكز التسويقية بجميع المحافظات البلاد ببذل قصارى الجهود؛ بهدف معالجة المشاكل التي تعترض العملية التسويقية لمحصول الحنطة والمعوقات التي تعترض الفلاحين في تسويق محاصيلهم.

وذكرت الوزارة، في بيان نقلا عن الناطق الرسمي محمد حنون الحمداني، أن الوزير عقد اجتماعا مع وكلاء الوزارة والمشرفين على الحملة التسويقية في المحافظات؛ لاتخاذ إجراءات إدارية عاجلة لإنهاء المشاكل التي تواجه الفلاحين والمزارعين، وقيام المشرفين على الخطة التسويقية بزيارات عاجلة إلى جميع المحافظات لتقييم الوضع هناك ومعالجة المشاكل بشكل جذري بالتنسيق مع الحكومات المحلية لهذه المحافظات”.

وقال الحمداني، إن الوزير وجه المراكز التسويقية في بغداد والمحافظات ومدراء السايلوهات بالتعاون مع الفلاحين لإنجاح الموسم التسويقي والعمل وفق محضر اللجنة المشكلة بين وزارتي التجارة والزراعة والأمن الوطني، وتشكيل لجان عاجلة لمعاينة مزارع وحقول الفلاحين والمزارعين.

وأضاف المتحدث، أن الوزير وجه كذلك باتخاذ الإجراءات لاستلام المحصول في حال وصول القناعة الكاملة للجان المشكلة وعدم إبقاء الفلاحين في طوابير أمام السايلوهات، مؤكدا أهمية الإسراع بتشكيل هذه اللجان لإنجاح الموسم التسويقي الذي يحقق نجاحات كبيرة من خلال استلام ما يقرب من 3 ملايين طن من الحنطة المحلية.

ولفت بيان الناطق الرسمي، إلى أن الجبوري حذر جميع المراكز التسويقية من عدم التعاون مع الفلاحين لاستلام المحصول، ووجه بإنهاء جميع المعوقات التي تعترض استلام محصول الحنطة المتعلقة بعدم قبول الحنطة التي تحتوي على نسبة قليلة من مادة العدس أو السيسي.

وفي بيان منفصل، أعلن مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية (إحدى تشكيلات وزارة التجارة) المشرف على الحملة التسويقية في محافظة نينوى، قاسم حمود، حل مشكلة الفلاحين والمزارعين الخاصة بمحصول الحنطة.

وتستهدف الوزارة تأمين نحو 5 ملايين طن من الحنطة المحلية، لتكون عنصرا إيجابيا في توفير الأمن الغذائي في ظل الازمة الاقتصادية وانتشار وباء كورونا.