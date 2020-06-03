أحدث خوذات اتش بي للواقع الافتراضي

الصباح الجديد-وكالات:

أعلنت شركة إتش بي عن خوذتها الأحدث للواقع الافتراضي. وتبعا لإتش بي فإن خوذتها الجديدة Reverb G2 التي طورتها بالتعاون مع مايكروسوفت اضيفت لها تحسينات كثيرة مقارنة بخوذ Reverb التي طرحت العام الفائت، فقد عالجت المشكلات القديمة التي كان يعاني منها المستخدمون والتي كانت تتعلق بضبابية عرض الصور أحيانا.

وزود الهيكل الأساسي للخوذة بإطار مصنوع من المطاط والبلاستك الطري الذي يجعل من ارتداء الخوذة أكثر ملاءمة لجميع المستخدمين، كما زودت بعدستين بشاشات مدمجة دقة عرض كل شاشة منها (2160/2160) بيكسل، مع إمكانية تعديل المسافة بين العدسات لتلائم أعين المستخدم.

وتميزت الشاشات بتردد 120 هيرتزا، وزاوية عرض 130 درجة، ما يجعلها أداة ممتازة لعرض الصور بوضوح كبير.اضافة الى تزويدها على مكبرات صوت توزع الأصوات بشكل يبدو أقرب إلى الواقع، وقبضات مميزة مزودة بحساسات حركة لتسهيل التحكم بألعاب الفيديو التي تعتمد على تقنية الواقع الافتراضي، كما زودت تلك القبضات بميزات اهتزاز تمنح المستخدم شعورا أكثر واقعية في أثناء اللعب.

وستتوفر هذه الخوذ ابتداء من خريف العام الجاري في الولايات المتحدة والعديد من أسواق العالم، بسعر 599 دولارا.