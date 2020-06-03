اختفت تحت الماء لأكثر من 40 عاماً وظهرت فجأة

الصباح الجديد-وكالات:

يعود تاريخ جزيرة الأشباح الموجودة في ايطاليا إلى العصور الوسطى حيث قام ببنائها مجموعة من الحدادين في إيطاليا، لكنها غُمرت بالماء ولم يعد لها وجود كما ظن البعض، ففي عام 1947 تم بناء سد كهرومائي لذلك تم إخلاء الجزيرة من سكانها لأن المياه سوف تغمرها بالكامل.

القرية المعروفة باسم Fabbriche di Careggine بُنيت في القرن الـ13 واشتهرت بإنتاج الحديد، وما تزال المباني الحجرية والمقابر وحتى الكنيسة والجسر الواصل بين بعض مناطق القرية موجود وفي حالة جيدة لكن مغمور تحت الماء.

لذلك يتم في الوقت الحاضر تفريغ البحيرة من الماء لإجراء أعمال الصيانة على القرية، وتمت هذه العملية اربع مرات فقط من اختفاء القرية في أربعينيات القرن الماضي، وكان آخر ظهور لها عام 1994 وتوافد آلاف السياح لزيارة القرية والسير في شوارعها.

إلا أن قرية الأشباح عادت إلى الظهور من جديد، وأثارت المزيد من التعجب بفضل حفاظها طوال تلك السنوات على الأبنية والاماكن كما هي وكأن الماء لا يؤثر بها على الإطلاق.