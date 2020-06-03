سيلينا غوميز تشارك بالاحتجاجات التي تشهدها اميركا

الصباح الجديد-متابعة:

تفاعلت المغنية الأميركية ​سيلينا غوميز​ مع الإحتجاجات التي تشهدها بعض الولايات الأميركية على خلفية قتل أحد رجال الشرطة لشاب من البشرة السمراء يدعى ​جورج فلويد​، الأمر الذي تسبب بغضب شعبي كبير، وأدى إلى تفاقم الأزمة العنصرية هناك بين أصحاب البشرة البيضاء وأصحاب البشرة السمراء.

ونشرت غوميز عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، صورة من الإحتجاجات ظهر فيها مجموعة يحملون لافتة كتب عليها “حياة السود لها قيمة”، وعلّقت بالقول :”لقد أمضيت الساعات الأخيرة في محاولة كتابة شيء يمكنه استعادة ما حدث، ولكن لا يوجد أي شيء يقال، علينا جميعاً التأكد من اتخاذ جميع الإجراءات لعدم تكرار تلك الواقعة التي أزهقت أرواح أصحاب البشرة السمراء لفترة طويلة، إنهم يستحقون الأفضل”.

وحرص عدد من النجوم العالميين على التضامن مع قضية مقتل ​جورج فلويد​ ليس فقط عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي وإنما فعلياً على الأرض، من خلال المشاركة في الإحتجاجات والتظاهرات التي تشهدها عدد من الولايات في البلاد تنديداً بالتصرفات العنصرية التي تحصل.

وكان من بين هؤلاء النجوم، المغنية العالمية ​ الممثل العالمي ​جيمي فوكس​والمغنية ​باريس جاكسون​، والمغنية هالسي التي تعرضت لإطلاق النار في أثناء مسيرتها من أجل المطالبة بالمساواة والعدالة لروح فلويد إلى جانب الفنان يونغبلود.

ونذكر أيضاً الممثلة وعارضة الأزياء العالمية إيميلي راتاجوسكي، والمغني ماشين غان كيلي والممثلة آنا كيندريك.