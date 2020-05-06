الطفل سوبرمان تمكن من هزيمة السرطان وفيروس كورونا معاً

الصباح الجديد-وكالات:

من الصعب خوض معركة ضد مرض السرطان خاصة عند الأطفال بما يسببه من ألم ومعاناة، إلا أن الطفل جافين برينان تمكن من محاربة السرطان وفيروس كورونا معاً والتغلب عليهما.

بدأت قصة جافين برينان ذو السبع سنوات عندما اكتشفت عائلته أنه مصاب بالسرطان وبدء رحلة العلاج الكيميائي في إحدى المستشفيات ومع الجولة الأخيرة من العلاج في بداية شهر أبريل الماضي نيسان بدأ فيروس كورونا في الانتشار.

التقط جافين عدوى فيروس كورونا خلال التواجد في المستشفى وتدهورت حالته الصحية بسبب ضعف المناعة لديه نتيجة للعلاج الكيميائي كما أصيب بإلتهاب رئوي حاد إلا أن الأطباء لم يفقدوا الأمل أبداً.

وتمكن جافين الذي أتم عامه السابع في المستشفى من التغلب على السرطان وإنهاء العلاج الكيميائي بالكامل والتخلص من فيروس كورونا في آنٍ واحد وخرج أهل بلدة ديدهام بولاية ماساتشوستس للاحتفال بشفاء الطفل جافين.

حيث وقفت سيارات الشرطة والإسعاف في انتظار لحظة خروج جافين لتقديم التهاني له بعد حدوث هذه المعجزة وتمكنه من الشفاء، كما شارك أهالي البلدة في استقبال الطفل.

جافين كان جالسا على مقعد متحرك وشعر بسعادة غامرة وهو يلوح بيديه بعد خروجه من المستشفى برفقة عائلته.