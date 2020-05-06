مكافأة بقيمة 1.6 مليون دولار لموظفي شركة عقارات

الصباح الجديد-وكالات:

استطاع لاري كونور مؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة كونور المتخصصة في الاستثمار العقاري، وخلال أزمة كورونا وبفضل عمل الموظفين من المنزل تحقيق أرباح هائلة بارتفاع أسهم الشركة في البورصة. ما دعاه لعقد اجتماع مع الموظفين بشكل طارئ وخلال الاجتماع قرر منحهم ما قيمته 1.6 مليون دولار مكافأة وزيادة على الراتب ما شكل صدمة كبيرة للعاملين في المؤسسة.

وخلال الاجتماع حرص لاري على تصوير رد فعل الموظفين الذين لم يصدقوا الخبر، وأخبرهم أن المكاسب التي حققتها الشركة خلال ثمانية أيام فقط سوف تعود بالكامل للموظفين وهذا أقل ما يمكنه تقديمه بعد العمل المتفاني خلال أزمة تفشي فيروس كورونا.

في حين تبلغ قيمة المكافأة التي حصل عليها كل موظف ما بين 2000 و9000 دولار، ولذلك شعر العاملون بسعادة بالغة في ظل توتر الأوضاع في الولايات المتحدة الأميركية.

وشركة كونور العقارية تُدير مجتمعات الشقق الفاخرة في 14 سوقاً حول الولايات المتحدة ولديها ما يقرب من 400 شريك حول العالم، تأسست المجموعة عام 1992، وتبرعت مع بداية أزمة كورونا بأكثر من مليون دولار على هيئة سلع للعائلات التي تعاني من نقص في الخدمات وتضررت من تفشي المرض.