إقامة سباق المجر من دون جماهير

بوادبست ـ وكالات:

قال منظمون في بيان إن سباق الجائزة الكبرى المجري للسيارات ضمن بطولة العالم فورمولا 1 في آب المقبل سيقام من دون جمهور تجنبا لانتشار عدوى فيروس كورونا.

وكان من المقرر إقامة سباق المجر في حلبة هنجارورينج في الثاني من آب المقبل لكن المجر قالت أمس الخميس إنه لا يمكن إقامة أي أحداث بحضور أكثر من 500 شخص قبل 15 أغسطس.

وتخطط فورمولا 1 لإطلاق موسم سباقاتها المؤجل خلف أبواب مغلقة ودون جمهور في النمسا مطلع يوليو/ تموز المقبل على أن يقام بعد ذلك سباق جائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون بدون جمهور أيضا لكن البطولة لم تعلن بعد البرنامج المعدل للسباقات.

وعادة ما تحصل الفرق على عطلة في آب لكن العطلة ألغيت حتى تحصل البطولة على فرصة لإقامة السباقات المؤجلة في ظل الإغلاق الحالي لمصانع الفرق وصناع المحركات والذي قد يستمر حتى حزيران المقبل مع استمرار الجائحة.