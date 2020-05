صلاح يقود فريق الموسم للبريميرليج في فيفا 20

لندن ـ وكالات:

أعلنت شركة “EA Sports” المنتجة للعبة “فيفا” فريق الموسم حتى الجولة 28 للدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرلبيج”.واعتادت شركة الألعاب الإلكترونية، على إصدار تشكيل كل دوري حاصلة على حقوقه بنهاية كل موسم، لكن لأن الموسم قد توقف بسبب فيروس كورونا، فقد أصدرت التشكيل المثالي حتى توقف البطولة.

وتواجد الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على رأس التشكيل وذلك للموسم الثالث على التوالي، أي منذ انتقاله للريدز.. وتواجد صلاح في فريق الموسم حتى الآن “Team Of The Season So far”، أو “TOTSSF”..

ونال صلاح بطاقة 97، في مركز الجناح الأيمن، ليأتي في المركز الرابع من حيث ترتيب أصحاب البطاقات الأفضل خلف الثلاثي، كيفين دي بروين (99) وفيرجيل فان دايك (99) وساديو ماني (98).. في حين تساوى الفرعون المصري مع زميله الحارس البرازيلي أليسون بيكر (97). وسيطر ليفربول، متصدر ترتيب البريميرليج، على 7 بطاقات كاملة من تشكيل هذا العام، وذلك بعد التألق غير العادي للفريق هذا الموسم، وتصدر ترتيب جدول الدوري بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي.

وإليكم الفريق المثالي للدوري الإنجليزي من فيفا 20، بترتيب أصحاب البطاقات الأعلى، كالتالي: كيفن دي بروين (مانشستر سيتي – بطاقة 99)، فيرجل فان دايك (ليفربول – بطاقة 99)، ساديو ماني (ليفربول – بطاقة 98)، محمد صلاح (ليفربول – بطاقة 97)، أليسون بيكر (ليفربول – بطاقة 97)، بيير إيمريك أوباميانج (آرسنال – بطاقة 96)، سيرجيو أجويرو (مانشستر سيتي – بطاقة )، رياض محرز (مانشستر سيتي – بطاقة 95)، سون هيونج مين (توتنهام – بطاقة 95)، ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول – بطاقة 95).