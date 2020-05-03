٤٠ % نسب الانجاز في ملعب صلاح الدين الأولمبي

إعلام الهندسية:

اكد مدير عام الدائرة الفنية والهندسية في وزارة الشباب والرياضة نجم عبد الواحد ان مشروع ملعب صلاح الدين الاولمبي ٣٠ الف متفرج يعتبر واحداً من المشاريع الاستراتيجية المهمة، إذ بذل وزير الشباب والرياضة الدكتور احمد رياض جهودا كبيرة من اجل استئناف العمل وتخصيص الاموال، وذلك بعد توقف دام لأكثر من خمس سنوات بسبب الأوضاع الأمنية فضلًا عن العديد من المشاكل العالقة بين الشركة والوزارة في حينها.

وبين عبد الواحد ان الوزارة نجحت في تحريك عجلة المشروع والذي تمت احالته إلى شركة باني كادا الإيطالية حيث شهدالمشروع طفرة غير مسبوقة في مستوى الاعمال وصلت الى ما يقارب الـ٤٠ ٪؜ حيث تم العمل بكل فقرات المشروع في آن واحد والمتمثلة بالملعب الرئيسي وملاعب التدريب الثانوية والفندق فضلا عن خدمات موقع المشروع.

وتابع بالقول ان الوزارة لامانع لديها من استئناف العمل بأي مشروع بعد التنسيق مع خلية الأزمة في المحافظة مع الالتزام بمعايير الصحة والسلامة في ظل الأزمة الحالية جراء تفشي فايروس كرونا المستجد.