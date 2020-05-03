الصحة للجميع أهم من استئناف منافسات دوري الكرة الممتاز

رياضة المشي مفيدة في الحظر

متابعة الصباح الجديد:

طفت بيلاروسيا مؤخرا على سطح الأحداث الكروية، بعدما لم تعر أي اهتمام لأزمة فيروس كورونا المستجد، وسعت لاستئناف الموسم من دون تحفظات.. وحول هذه التجربة الغريبة، استطلعنا آراء بعض لاعبي الكرة العراقية.

وفي هذا الصدد، قال علاء عبد الزهرة، لاعب المنتخب الوطني ونادي الشرطة: “كرة القدم رسالة إنسانية نبيلة، لا يمكن أن تكون طريقة لإيذاء البشر، وقرار مثل هذا يضر كثيرا بالناس”.

وأردف: “حياة الإنسان أهم بكثير من بقية التفصيلات، وبالتالي قد يكون الصبر هو الحل الأمثل، لحين إيجاد الفرصة المناسبة لتحديد مصير الدوري العراقي”.

وأضاف: “الجميع ينتظر بشغف استئناف الدوري، لكن لا يمكن أن نقبل ذلك على حساب سلامة الجماهير.. بالمقابل ننتظر من خلية الأزمة، التوجيهات المتطابقة مع متغيرات الوضع الوبائي، لتحديد إمكانية العودة للمنافسات من عدمها”.

ومن جانبه، قال قائد فريق نفط الوسط، محمد صالح: “لاعبو كرة القدم والمدربون والوسط الرياضي، هم حاليا جزء مهم من رسالة التثقيف لمواجهة الفيروس، من خلال الفيديوهات المستمرة للنصح والإرشاد.. لذا لا يمكن أن يكون الرياضي سببا في زيادة انتشاره”.

وواصل: “استئناف المسابقات بهذه الطريقة سيضر بالمجتمع، فنحن لا ننظر لمصلحتنا الشخصية، بل الأهم المصلحة العامة.. وننتظر موقف وزارة الصحة العراقية وخلية الأزمة، في حال كانت هناك توجيهات جديدة، تضمن استئناف الدوري بطريقة علمية وصحية”.

وعلى النهج نفسه ، سار نجم الزوراء مهند عبد الرحيم، حيث قال: “اللاعب ليس صاحب قرار في مثل هكذا ظروف، ولا نتوقع بعد هذا الجهد في محاربة الفيروس، أن يأتي القرار بطريقة تسبب مزيدا من الإصابات”.

وأوضح: “كرة القدم لعبة لتسلية الجمهور، ولا يمكن أن تكون سببا في معاناتهم.. ومع ذلك نأمل أن تكون هناك حلولا مثالية لعودة المنافسات، لا تؤدي إلى المزيد من الإصابات”.وأضاف: “اللاعبون يحاولون الحفاظ على جاهزيتهم البدنية، قدر المستطاع، وبرغم الملل جراء التدريبات المنفردة داخل المنازل، لكن الجميع يرفض اللعب على حساب صحة وسلامة الجماهير”.

من جانبه، قال مدرب فريق نادي الزوراء باسم قاسم، بصراحة فترة الحظر فرصة للبقاء مع العائلة، لكن هوايتي المفضلة بعيدا عن كرة القدم، هي المشي، حيث أقضي وقتًا طويلًا فيه، حتى اعتدت مؤخرا زيارة والدتي مشيًا، كنوع من ممارسة الرياضة.

وتوقفت مسابقة الدوري الممتاز نظرا للظروف الراهنة الممثلة بتفشي فايروس كورونا، اذا عمل اتحاد الكرة وبالتنسيق مع الجهات الساندة وتضامنا مع قرارات خلية الأزمة بايقاف دوري الكرة الممتاز، وهذا ما عملت به اغلب دول العالم بسبب الفايروس المستجد.