النقد الدولي: أسوأ أزمة اقتصادية منذ 90 عاماً

الصباح الجديد ـ وكالات:

يرى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد العالمي يعاني، هذا العام، أسوأ ركود له منذ الكساد العظيم، إذ تتعرض الأسواق الناشئة والدول ذات الدخل المنخفض في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا لمخاطر عالية.

وبحسب وكالة “بلومبيرغ”، قالت المدير العام للصندوق، كريستالينا جيورجيفا، في خطاب أمس الخميس، إن نصف الدول الأعضاء البالغ عددها 189 دولة تسعى للحصول على المساعدة… ووافق المجلس التنفيذي على مضاعفة الوصول إلى تمويل الطوارئ لمواجهة الطلب المتوقع بنحو 100 مليار دولار. وأضافت كريستالينا أن التوقعات الأساسية للصندوق تشير إلى انتعاش جزئي في الاقتصاد العالمي في عام 2021 إذا تلاشى الوباء في النصف الثاني من هذا العام، ما يسمح برفع تدريجي لإجراءات الإغلاق. وشددت على أن عدم اليقين بشأن مدة الفيروس يعني أن الأمور قد تكون أسوأ.