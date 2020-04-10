أفضل أداء أسبوعي للبورصة الأميركية

الصباح الجديد ـ وكالات:

أعلن البنك المركزي الأميركي عن برامج دعم بقيمة 2.3 تريليون دولار كقروض للأفراد والحكومات المحلية والأعمال في جميع الولايات.

وأغلقت مؤشرات بورصة “وول ستريت” الأميركية، أمس الخميس، مسجلة أفضل أداء أسبوعي لها منذ 45 عاما.

وجاءت القفزة في مؤشرات السوق المالي عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إطلاقه خطة دعم مهولة لإسناد الاقتصاد خلال مواجهة البلاد لأزمة تفشي فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزي الأميركي عن برامج دعم بقيمة 2.3 تريليون دولار كقروض للأفراد والحكومات المحلية والأعمال في جميع الولايات.

ويقول اقتصاديون إن الركود الحالي قد يكون الأسوأ منذ عقود.

وسرعان ما أزاح قرار الاحتياطي الفيدرالي المخاوف التي سببها تقرير حكومي يقول إن 6.6 مليون شخص تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات للاستفادة من الدعم المقدم لحالات فقدت وظائفها.

ولم يكن المستثمرون في البورصة متفائلين حيال الأرقام، ويتطلعون حاليا نحو إنعاش لا يزال ممكنا للاقتصاد، إلا أن مدير البنك المركزي توقع “انتعاشا قويا” بعد زوال أزمة كورونا.