وجهت الممثلة المصرية ​ياسمين صبري​ تحيّة تقدير إلى الممثل المصري ​توفيق عبد الحميد​، كاشفةً عن أنه حول سيارته إلى تاكسي لكي يستطيع أن يعيش. ونشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة له وعلّقت بالقول: “الفن للأسف يفتك بالمحترمين.. الفنان توفيق عبدالحميد حول سيارته الخاصة إلى تاكسي، كي يستطيع توفير قوت يومه وعائلته، وحتى عندما حصل على مبلغ “محترم” من برنامج صاحبة السعادة تبرع به لمستشفى أبو الريش.. دُمت طيباً أنت وتاريخك يا صاحب الخلق”. يشار إلى أن صبري احتفلت بخطبتها من رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، الأمر الذي كشف عنه الأخير، ومن المتوقع أن يحتفلا بزفافهما بعد حوالي الشهرين.