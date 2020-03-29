زواج مرتقب بين براد بيت وجنيفر انيستون

الصباح الجديد-وكالات:

بعد الكثير من الاخبار التي تم تداولها عن الحياة الخاصة للنجم العالمي ​براد بيت​ وذلك بعد إنفصاله عن زوجته النجمة العالمية ​أنجلينا جولي​، ومن بينها الأخبار التي تحدثت عن عودة علاقته بزوجته السابقة النجمة العالمية ​جينيفر أنيستون​، كشف مصدرا مطلعا مؤخراً أن بيت وأنيستون يحبان بعضهما، ويخططان لزفافهما الثاني.

وجاء حديث المصدر هذا لمجلة “هيت” مشيراً أنهما وضعا خطة محكمة لإخفاء علاقتهما، وأن اللقاء الذي جمع الزوجين السابقين خلف الكواليس في حفل توزيع جوائز نقابة ممثلي الشاشة بمدينة لوس أنجلوس، حيث أمسك بيت بيد أنيستون حين التقيا خلف المسرح، وأرادا بهذه الحركة إرسال رسالة واضحة: إنهما يحبان بعضهما بعمق وان العلاقة الجديدة التي يتشاركانها تزداد قوة مع الوقت”.

وأضاف: “استغرق كل منهما وقتا طويلا لإظهار الشجاعة لتصويرهما معا بهذه الطريقة والآن، يمكنهما نقل العلاقة إلى المستوى التالي”.

وبحسب المصدر فإن بيت وأنيستون يلتقيان بإستمرار ويتوقع أنهما يخططان لحفل زفاف سري.

ووفقا لموقع Life & Style، فإنهما يستعدان لجعل علاقتهما رسمية مع حفل زفاف على الشاطئ في كابو بالمكسيك.