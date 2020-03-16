وزير الشباب والرياضة: سنهزم كورونا بارادة الشجعان و نخوتنا المعهودة

اول مسؤول «عراقي» يتبرع براتبه الشهري لدعم إجراءات الوقاية من «كورونا»

بغداد ـ الصباح الجديد:

اكد وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، ان الشعب العراقي سيهزم كورونا بارادة الشجعان و نخوتنا المعهودة.

وقال رياض عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، «علمتنا التجارب والمحن وصقلتنا الملمات وخاب امام صمودنا كل عنيد، كلمات نسوقها في زمانها ومكانها، ومن يقلب صفحات الماضي التليد والقريب سيدرك ان العراق جمجمة العالم ومهد الإنسانية، حباه الله ليكون انموذجا وصورة ناصعة لا تشبه اية بقعة اخرى في الارض، فشواهد النخوة والمروءة والتكاتف اكثر من ان نعدها».

واضاف «حقيقة وبحكم المسؤولية والعمل اطالع يوميا كم هائل من الاخبار والمستجدات وتطورات الاوضاع بشان فايروس كورونا وانتشاره واستشف من كل ما يقال ان المناعة الذاتية هي الرادع الأكبر له، أما التوعية والمناعة المجتمعية التي تبعث الامل في النفوس فإنها تشكل قوة مضاعفة اكبر من الوباء، ومن وحي هذه الحقائق الثابتة فان ما نملكه اليوم من ارادة وتعاون وتماسك في الملمات يفوق ما لدى الدول الكبرى من استعدادات وتكنولوجيا حديثة عجزت امام هذا الفايروس يعززها ايماننا بالله وكلماته التامات التي بشرنا بها فقال جل في علاه ( فإن مع العسر يسر إن مع العسر يسر ) ولو تتبعنا القران الكريم لرأينا البشرى في ثنايا الايات المباركة».

هذا واعلن وزير الشباب والرياضة احمد رياض، التبرع براتبه الشهري وامتيازاته لدعم الملاكات الطبية والصحية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الوزير عبر حاسبه الرسمي على «فيسبوك»، إنه «اخواني الاعزاء يهون دون عراقنا ما نملك وما نستطيع فعله وما يتبادر الى اذهاننا في ساعات الصعاب الا اليسير لعل الله يوفقنا الى ما هو اكبر واشمل ، ويطيب لي ان اعلن عن مبادرة اولى هي ابسط ما استطيع تقديمه اليوم وليس غدا عبر التبرع بمرتبي واية امتيازات اخرى دعما لجهود فرقنا الطوعية، وملاكاتنا الصحية وابطالها الاماجد، عسى الله ان يجعل في ما اقدم عليه سببا لتعافي مريض او توفير ما يبعد عن اهلنا شبح الوباء».

واضاف «هنا اود ان تصل هذه المبادرة وتنال القبول من جميع الاخوة الوزراء والنواب وكل الذين يستطيعون المشاركة فيها، كما اود ان أعلن عن وضع جميع منشئات وزارة الشباب من قاعات جاهزة وغيرها تحت تصرف هذه الفرق الطبية ومتى ما تطلبت الحاجة لها، وان اكون بين شبابنا الغيور من المتطوعين حتى يأذن الله بفرجه القريب الذي يسر به شعبنا ويبعد عنهم كل بلاء انه نعم المولى ونعم المجيب».

من جانب اخر، كشف الاتحاد المركزي لكرة القدم، حقيقة إلغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي 2019/ 2020.

وتداولت بعض المواقع والصفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خبر إلغاء الدوري الممتاز بعد موافقة 12 نادياً من اصل 15.وقال عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة حسين الخرساني ان «الأنباء التي تشير إلى إلغاء دوري الكرة الممتاز، عارية عن الصحة». وأضاف ان «اتحاد الكرة سيعقد اجتماعا مع ممثلي الأندية، سيتم تحديده بعد انتهاء مدة حظر التجوال، بعدها سيتم الاتفاق على القرار النهائي».يذكر ان اتحاد الكرة قد أعلن تأجيل عقد الاجتماع مع ممثلي الأندية حتى إشعار اخر.