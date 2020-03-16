كرة الطاولة تحصد 6 مناصب في لجان اتحاد غربي آسيا

بغداد ـ الصباح الجديد:

فاز الاتحاد المركزي لكرة الطاولة بستة مناصب في لجان اتحاد غربي آسيا للعبة بحسب تشكيل اتحاد غربي آسيا للجانه مؤخرا، وفاز عادل عبد الله بعضوية التقييم والمتابعة وحكمت شفيق في لجنة الحكام وهيفي طه في اللجنة الفنية وعمر صبري في لجنة التسويق وفي اللجنة الإعلامية فاضل فرج وفي العلمية قاسم كيلون، علما ان امين سر اتحاد اللعبة عباس وحيد يشغل منصب نائب رئيس اتحاد غربي آسيا لكرة الطاولة الأردني فواز الشرابي.

وكان بيان اتحاد غربي آسيا على وفق النحو الآتي: شكل مجلس ادارة اتحاد غرب آسيا لكرة الطاولة، لجانه المنبثقة عنه، وذلك بهدف تفعيل عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة والتي ستشهد اقامة العديد من البطولات حسب ما كشف عنه رئيس الاتحاد المهندس فواز الشرابي.واكد الشرابي نجاح الاتحاد طيلة مسيرته في السنوات الماضية، عبر التزامه بإقامة البطولات في مواعيدها والذي ادى الى تطور المستوى الفني للعبة في المنطقة.واشار الشرابي، الى ان الاتحاد ومقره العاصمة الاردنية عمان، يسعى الى ادامة بطولاته ونشاطاته المنوعة بالتعاون والتنسيق الكامل مع اتحادات المنطقة.

وكان مجلس ادارة الاتحاد عقد اجتماعه الأخير في العاصمة عمان على هامش التصفيات الأولمبية برئاسة الشرابي، وحضور نائبيه عباس وحيد (العراق)، ورضوان الشريف (فلسطين)، اضافة الى اعضاء الاتحاد عبدالكريم المنقور (السعودية)، وعبدالرحمن المنهالي (الإمارات)، والأمين العام أسامة الأسمر، ومدير الاتحاد عمر سعادة، والمدير المالي علي النوافعة، حيث ناقش العديد من الأمور التي تهم اللعبة في المنطقة.

وحسب الأمين العام للاتحاد أسامة الأسمر قرر مجلس ادارة الاتحاد اضافة لجنة التقييم والمتابعة وتم تشكيل هذه اللجنة برئاسة عضو مجلس الإدارة محمد الجساسي (عُمان) وضمت كلا من أروى ابو حلاوة (فلسطين) ورضا دقمسي (سوريا)، وسارة المزيد (السعودية)، ومحمود العمري (الأردن)، وعادل عبدالله (العراق)، وتشكلت لجنة الحكام برئاسة عضو مجلس ادارة الاتحاد رضوان الشريف (فلسطين)، وعضوية تقي ابراهيم (البحرين)، وعلاء كناني (الأردن)، ولودي هزيز (سوريا)، ونوفل الحبشي (اليمن)، وحسن العمري (قطر)، وعلاء ندى (فلسطين)، وحكمت شفيق (العراق)، وتشكلت اللجنة الفنية برئاسة عضو مجلس ادارة الاتحاد عباس وحيد (العراق) وفي عضويتها جعفر هادي (البحرين)، وزاهي ابو العسل (الأردن)، وأحمد البحر (الإمارات)، وطوني أبو عسلة (سوريا)، وعبدالعزيز الطاهر (السعودية)، وعيسى كنعان (فلسطين)، وهيفي طه (العراق)، وضمت لجنة التسويق التي يرأسها عضو مجلس الإدارة علي المادح (البحرين)، كلا من ناديا رشاد (الأردن)، وعلي صابر (الإمارات)، ومحمد موصلي (سوريا)، وهيا الدوسري (السعودية)، وثاني الزارع (قطر)، ومحمود أبو شرار (فلسطين)، وعمر صبري (العراق)، وتشكلت اللجنة الإعلامية، والتي يرأسها عضو مجلس الإدارة عبدالرحمن المنهالي (الإمارات) الى جانب عبدالكافي الحبيش (اليمن)، ونورا العبري (قطر)، وأحمد أبو ذياب (فلسطين)، ومتعب الجوهر (السعودية)، وفاضل فرج (العراق).

اما اللجنة العلمية فقد تشكلت برئاسة عضو مجلس ادارة الاتحاد عبدالكريم المنقور (السعودية)، وضمت مجد البلوشي (الإمارات)، وديانا نعوس (سوريا)، وخالد الكواري (قطر)، ومحمد سمحة (فلسطين)، وقاسم كيلون (العراق)، وعبدالحليم الدلابيح (الأردن)، وعاليد الشملان (السعودية).